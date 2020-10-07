«Мне было страшно»: доброволец рассказал, как сделал прививку от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России проходят испытания несколько вакцин от коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Наша страна зарегистрировала лекарство под названием «Спутник V» первой в мире, на подходе также инъекции от центра «Вектор» и Научного центра имени Чумакова — все они находятся на заключительных этапах исследований. Но в Москве можно испытать не только российские препараты.

На территории Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова проходит третья фаза тестирования китайской вакцины Ad5-nCov, успешно прошедшей два этапа исследований в Поднебесной. Парикмахер Анатолий Утев оказался одним из тех, кто попробовал перейти на новый уровень защиты от COVID-19. С ним и поговорила «Вечерняя Москва».

— Анатолий, как вы на это решились?

— Надоело бояться. Я по своему характеру ипохондрик, боюсь всяких болезней. Каждый вторник мне казалось, что есть симптомы, но я сдавал тесты на антитела, и все было в порядке. Потом увидел в интернете объявление о наборе добровольцев на тестирование вакцины. На сайте нужно было заполнить анкету, указать свои данные. Говорилось, что потом вас запишут и пригласят на визит к доктору для первичного осмотра. Ответа мне так и не дали, но перезвонили моей подруге, которая тоже захотела на себе попробовать препарат. Она уже взяла телефон у врача, и я позвонил ему сам.

— Не страшно было во время прививки?

— Конечно, страшно. Сразу все симптомы привиделись, голова кружилась, я задыхаться начал. Взял себя в руки — и все прошло. Наверное, это были нервы. Я потом спрашивал у врачей, они говорят, что китайская вакцина очень мягко проходит. Самый сильный побочный эффект — повышение температуры.

Стилист Анатолий Утев, протестировавший китайскую вакцину от COVID-19 / Фото: Из личного архива Анатолия Утева

— Среди знакомых или близких много переболевших COVID-19?

— Среди родственников — нет. Но я работаю в сфере услуг, и приличное количество моих клиентов переболело. Это сейчас основная тема разговоров. Чаще всего у них была легкая форма.

— Каков процесс подготовки к вакцинации?

— Вообще, эта прививка делается один раз. Сначала меня вызвали в Сеченовский институт, где состоялся разговор с доктором, она мне все подробно объяснила, рассказала про вирус, про действие вакцины. Опросник был довольно объемным и серьезным. Я заполнял анкету о всяких хронических заболеваниях, препаратах, применяемых в последнее время. У меня измерили давление, рост, вес, прослушали легкие и тут же отправили на анализы. Это все происходит в соседнем помещении. Из меня выкачали много крови — пузырьков семь. Еще сдал мочу, сделал кардиограмму. Сказали, что свяжутся, если им все подойдет. Через два дня мне позвонила доктор и сказала, что анализы хорошие, и меня пригласили на вакцинацию.

Здесь, правда, все получилось не сразу. Я должен был делать прививку 6 октября, но проснулся и понял, что боюсь. Не поехал, но врач меня убедила, и я сделал это 7 октября.

— Сейчас чувствуете себя хорошо?

— Да, хорошо, голова не кружится, не болит. Может, чуть-чуть побаливает плечо, но как после прививки от гриппа. Как после обычного укола.

— Поощрять за испытания будут?

— Как такового вознаграждения за это нет, как при других исследованиях. Мне доктор об этом и говорила, что у них проходит много тестирований различных лекарств и за это даже неплохо платят. Здесь такого нет, но заплатят за траты на дорогу и питание, потому что несколько раз нужно будет приехать и натощак сдать анализы. Всего заплатят 8 тысяч рублей: через 28 дней — 5 тысяч, а через полгода — еще 3 тысячи.

Первый визит после введения вакцины запланирован у меня на 9 октября, возьмут анализы. Затем — на седьмой день, потом — на 14-й, потом — на 28-й. Затем каждый месяц будет телефонный опрос, а через 6 месяцев после введения вакцины я снова сдам анализы. На этом исследование закончится.

О побочных эффектах и страховке

Китайскую вакцину на людях начали испытывать еще в марте. Она рекомбинантная и создана на основе аденовирусного вектора. По такому же принципу делают прививки от гепатита Б. Несмотря на то что вакцина в целом считается неплохой, как и любой препарат, проходящий клинические испытания, она противопоказана беременным. Анатолий также объяснил со ссылкой на врачей, делавших прививку, что теоретически при тестировании есть риски для качества сперматозоидов. На случай каких-либо проблем каждый испытуемый застрахован.

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