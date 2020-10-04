Названы сроки начала применения третьей российской вакцины от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская вакцина от коронавируса, которую разработали в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сможет обеспечить длительный иммунитет, ее применение может начаться через месяц. Об этом сообщил руководитель центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала НТВ.

— Первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому в принципе достаточно полномасштабное применение мы можем начать уже с этого периода. Либо после третьей фазы, — сказал он.

Ученый отметил, что эта вакцина содержит цельный вирус, такие препараты считаются классикой.

— В нашем случае вирус убит, то есть он инактивированный. Хотя может быть в каких-то случаях и живой вирус. Современные технологии позволяют уже использовать часть вируса, поэтому возникают векторные, новые вакцины. Это уже передовой край науки, скажем так, но эта тема еще не вполне хорошо развита, — добавил Ишмухаметов.

Он отметил, что создатели зарегистрированной вакцины рекомендуют россиянам прививаться от COVID-19.

По словам ученого, прогнозы относительно долговременности иммунитета к коронавирусу носят оценочный характер. Однако подчеркнул, что рассчитывает на длительный иммунитет при применении созданной Центром имени М.П. Чумакова вакцины, передает РИА Новости.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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