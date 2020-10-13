«Случайный эффект»: почему американская компания приостановила испытания вакцины от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Фармацевтический холдинг Johnson & Johnson временно остановил испытания собственной вакцины от коронавируса из-за «необъяснимой» болезни участника исследований, пишет «Российская газета». О деталях побочного эффекта и о том, связан ли он напрямую с прививкой, пока не сообщается.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов прокомментировать данную ситуацию и узнала, ждать ли сюрпризов от российской вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована в мире раньше всех.

Нужно тщательное расследование

Как считает доктор биологических наук, профессор, специалист по вирусологии, сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Бутенко, пока совершенно недостаточно данных о том, какие реакции могли возникнуть у пациента в ходе исследований. Не исключено, что у человека есть хронические заболевания, о которых он не знал, и вакцина фактически здесь ни при чем.

— Дело в том, что если возникает какая-то симптоматика у вакцинированных, бывает так, что она может возникнуть и без вакцины. Наслоение на вакцину может быть случайным эффектом. Это всегда требует тщательного расследования. Кроме того, это должно изучаться не только индивидуально, но и на большом количестве привитых людей, — заявил эксперт.

Необходимая пауза

Другой специалист, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также считает, что делать выводы рано. Но тут важно, чтобы побочные эффекты не были связаны с поражением нервной системы. А узнаем мы об этом недели через две, считает эксперт.

— Независимый комитет по безопасности и мониторингу клинических исследований должен провести расследование. Что туда входит? Анализ существующей документации пациента. Также входит дообследование, когда что-то непонятно или не входило в протоколы исследований. Потом — наблюдение за состоянием пациента. Если состояние оценивается как тяжелое, но через несколько дней проходит — это одна ситуация. Если улучшений в течение какого-то времени не будет — другая ситуация. Я так понимаю, для этих целей и берется пауза. Во-первых, нужно точно диагностировать, а во-вторых — посмотреть в динамике нежелательное явление, — объяснил Крючков.

А у наших все хорошо

Российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в начале августа. Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции.

Известно, что в гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

Стоит отметить, и у российской вакцины «Спутник V», которая сейчас проходит третью стадию клинических испытаний, побочные эффекты также есть, но совершенно незначительные. По словам Александра Бутенко, речь идет о небольшой температуре и болевых ощущениях после укола.

— На следующий день могут быть мышечные боли, суставные. Пожалуй, и все. Это очень хороший эффект, который наблюдается и при вакцинах от других инфекций. Никто не жалуется особо. У нас многие привились в институте, в том числе авторы и те, кому это нужно было. Испытания уже широкие, и никаких негативных сигналов нет, — поделился информацией вирусолог.

В свою очередь Николай Крючков отмечает, что пока сравнивать отечественное лекарство от COVID-19 с другими невозможно, так как данных еще недостаточно.

— Наличие или отсутствие нежелательных явлений зависит от множества факторов, в том числе от платформы, на которой сделана вакцина, и от ее дизайна, — подчеркнул эксперт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также прокомментировала приостановку испытаний американской компанией, заявив, что безопасность пациента превыше всего, передает РИА Новости. В ВОЗ отметили, что в подобных ситуациях приостановка испытаний является строгой установленной практикой.

Между тем «гонка вакцин» от COVID-19 в мире продолжается. На данный момент на различных стадиях испытаний находятся порядка 200 препаратов, семь из них — на завершающей.

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