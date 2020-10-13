Представитель ВОЗ заявил, что второй волны пандемии в мире не наблюдается

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Форма и вид коронавируса у заболевших показывают, что второй волны пандемии в мире нет. Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан.

По ее словам, помимо стран с динамикой роста COVID-заболевших, есть и примеры снижения заболеваемости.

— Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение, — цитирует Ницан РИА Новости.

Представитель ВОЗ добавила, что многие жители планеты не осознают опасность коронавируса, так как серьезные осложнения от болезни появляются только в пяти процентах случаев. Ницан уточнила, что попавшие в этот процент заболевшие «страдают очень сильно» и их жизнь под угрозой.

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