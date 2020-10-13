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Москвич рассказал свою историю выздоровления от коронавируса
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвич рассказал свою историю выздоровления от коронавируса

Дженни Самойлова

Здоровье

Сегодня сложно найти человека, который бы не следил за ежедневной статистикой по коронавирусной инфекции. Таким же был и москвич Владимир Чернядьев. А потом он сам пополнил эту статистику. 13 октября он рассказал «Вечерней Москве» свою историю выздоровления.

Теперь у многих утро начинается не с просмотра прогноза погоды на день, а с других, тревожных показателей — ситуации с коронавирусом: в мире, в России, в родном городе. И осознание того, что никто из нас не застрахован от заражения, с каждым днем становится все отчетливее.

Как рассказывает Владимир, у него все началось с небольшого кашля и температуры, которая то поднималась до 37, то опять приходила в норму.

— А когда температура поползла вверх и остановилась на отметке 38,4, появилась уже ломота в суставах, резко усилился кашель, — вспоминает Владимир. — Пропали обоняние и вкус. Но никаких других симптомов типа одышки или затрудненного дыхания не было.

Бригада скорой госпитализировала его в инфекционную клиническую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония».

— В стационаре у меня взяли анализы, сделали рентген, назначили лечение, — рассказывает Владимир. — Начались обычные больничные будни, перемежающиеся приемом таблеток, уколами, процедурами. Самочувствие постепенно улучшалось.

А когда уже он готовился к выписке, пришел положительный результат анализа на коронавирус.

Скорректировав лечение, врачи перевели Владимира в отдельный бокс. По его словам, кормили хорошо — порции большие, рацион разнообразный. Друзья и все, кто поддерживал его в эти дни, всегда были на связи.

— Я понимал, что шансов выжить у меня больше, чем у пожилых или хронически больных, — я молод, и у меня здоровый организм, — говорит Чернядьев. — Где заразился? Сказать сложно. В путешествиях не был, но в силу профессии много контактирую с людьми.

По его словам, с каждым днем количество пациентов в стационаре увеличивалось. Многим людям сразу же требовалось срочное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Я же уверенно шел на поправку, — делится Владимир. — Для выписки необходимо, чтобы тесты на коронавирус три раза показали отрицательный результат.

И когда такое произошло, его наконец выписали. Правда, потом еще пришлось две недели посидеть дома.

— Занимался повседневными делами, фильмы смотрел, много читал, — делится Владимир. — Советовать ничего не буду. Скажу одно: следуйте рекомендациям, носите маски и перчатки. И будьте здоровы.

КСТАТИ

Коронавирус, вирус гриппа и ОРВИ похожи основными симптомами, но имеют и принципиальные различия. Например, инкубационный период: у гриппа он составляет 3 дня, а у COVID-19 — 5–6 дней. Также коронавирусная инфекция вызывает больше тяжелых случаев, чем обычный грипп, что, в свою очередь, приводит к более высоким показателям смертности.

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