Москвич рассказал свою историю выздоровления от коронавируса

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сегодня сложно найти человека, который бы не следил за ежедневной статистикой по коронавирусной инфекции. Таким же был и москвич Владимир Чернядьев. А потом он сам пополнил эту статистику. 13 октября он рассказал «Вечерней Москве» свою историю выздоровления.

Теперь у многих утро начинается не с просмотра прогноза погоды на день, а с других, тревожных показателей — ситуации с коронавирусом: в мире, в России, в родном городе. И осознание того, что никто из нас не застрахован от заражения, с каждым днем становится все отчетливее.

Как рассказывает Владимир, у него все началось с небольшого кашля и температуры, которая то поднималась до 37, то опять приходила в норму.

— А когда температура поползла вверх и остановилась на отметке 38,4, появилась уже ломота в суставах, резко усилился кашель, — вспоминает Владимир. — Пропали обоняние и вкус. Но никаких других симптомов типа одышки или затрудненного дыхания не было.

Бригада скорой госпитализировала его в инфекционную клиническую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония».

— В стационаре у меня взяли анализы, сделали рентген, назначили лечение, — рассказывает Владимир. — Начались обычные больничные будни, перемежающиеся приемом таблеток, уколами, процедурами. Самочувствие постепенно улучшалось.

А когда уже он готовился к выписке, пришел положительный результат анализа на коронавирус.

Скорректировав лечение, врачи перевели Владимира в отдельный бокс. По его словам, кормили хорошо — порции большие, рацион разнообразный. Друзья и все, кто поддерживал его в эти дни, всегда были на связи.

— Я понимал, что шансов выжить у меня больше, чем у пожилых или хронически больных, — я молод, и у меня здоровый организм, — говорит Чернядьев. — Где заразился? Сказать сложно. В путешествиях не был, но в силу профессии много контактирую с людьми.

По его словам, с каждым днем количество пациентов в стационаре увеличивалось. Многим людям сразу же требовалось срочное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Я же уверенно шел на поправку, — делится Владимир. — Для выписки необходимо, чтобы тесты на коронавирус три раза показали отрицательный результат.

И когда такое произошло, его наконец выписали. Правда, потом еще пришлось две недели посидеть дома.

— Занимался повседневными делами, фильмы смотрел, много читал, — делится Владимир. — Советовать ничего не буду. Скажу одно: следуйте рекомендациям, носите маски и перчатки. И будьте здоровы.

КСТАТИ

Коронавирус, вирус гриппа и ОРВИ похожи основными симптомами, но имеют и принципиальные различия. Например, инкубационный период: у гриппа он составляет 3 дня, а у COVID-19 — 5–6 дней. Также коронавирусная инфекция вызывает больше тяжелых случаев, чем обычный грипп, что, в свою очередь, приводит к более высоким показателям смертности.

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