«Освободить врачей»: доброволец рассказал о работе в «красной» зоне

Студент шестого курса Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Максим Сучков в столичном штабе организации «Волонтеры-медики». Москвич с марта помогает в качестве волонтера в больнице в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 200 волонтеров-медиков оказывают помощь врачам в больницах и поликлиниках города. 13 октября доброволец Максим Сучков рассказал о своей работе в «красной» и «зеленой» зонах.

Максим Сучков — студент шестого курса первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. В будущем он хочет стать акушером-гинекологом. Волонтерский опыт у него был и до пандемии — Максим помогал в организации научных и медицинских конференций.

О том, что в больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, нужна помощь добровольцев, москвич узнал в марте этого года. И сразу же вызвался стать волонтером. После прохождения инструктажа его направили в больницу в Коммунарке, где он и трудится по сей день.

— У меня есть возможность помогать, это дело, которому я служу, — отметил Сучков.

В первую волну Максим работал в «красной» зоне. Его могли позвать на помощь в любое время суток, и он всегда откликался. Посылали и в реанимацию, и в лаборатории.

— Рабочий день мог начаться и рано утром, и поздно вечером, — поделился он. — Конечно, все мы были в защитных костюмах, непривычно, неудобно, но выбора не было.

Не падать духом помогали коллеги, высококвалифицированные специалисты. По словам Максима, он видел, как непросто было врачам, поэтому он старался мыслить позитивно.

— Главная задача волонтеров, на мой взгляд, освободить врачей от всей рутинной работы, — считает он. — Начиная от транспортировки и распечатки медикаментов до перевозки пациентов между отделениями.

Был опыт и сестринской деятельности с пациентами в реанимации. Максим Сучков ставил капельницы, делал уколы, переворачивал больных.

— Я всегда был наготове. Реанимация — это то место, где все пациенты находятся в пограничном состоянии. В любой момент человеку может стать хуже, и надо всем вместе действовать очень быстро, чтобы спасти ему жизнь, — добавил он.

Летом, когда количество заболевших значительно снизилось, добровольцев перевели в «зеленую» зону.

— Сейчас я помогаю эпидемиологам, обзваниваю людей, с которыми контактировали заболевшие коронавирусом, — пояснил он.

По словам Максима, опыт, полученный весной, помогает справиться с увеличением числа заболевших сегодня.

— Наша больница полностью готова ко всем вариантам развития событий, — подчеркнул волонтер.

Руководитель столичного штаба организации «Волонтеры-медики» Дарья Белимова рассказала, что работа добровольцев в медицинских учреждениях не прекращалась ни на один день с момента старта акции «Мы вместе».

— Летом, конечно, требовалось меньше людей, чем весной, когда в общей сложности помощь оказывали около тысячи добровольцев, — пояснила она.

Присоединиться к акции и помогать врачам могут не только люди с медицинским образованием.

— Мы ждем абсолютно всех, — сказала Дарья Белимова. — Единственный критерий — это осознанность выбора стать добровольцем именно в больнице или поликлинике, ведь это ответственная работа.

Также волонтерам в обязательном порядке нужно иметь медицинскую книжку и ряд других документов, необходимых для допуска к работе.

СПРАВКА

Добровольцем может стать любой желающий от 18 до 49 лет. В медучреждениях всех волонтеров обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Оставить заявку для участия во всероссийской акции «Мы вместе» можно на сайте мывместе.мосволонтер.рф. Желающих стать волонтерами при подаче заявки делят на две группы — с медобразованием и без него.

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