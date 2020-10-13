Андрей Тяжельников: Соблюдение мер профилактики поможет уберечься от вируса

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Москве в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом введены дополнительные ограничения. Как новые меры помогут столице справиться с ухудшением эпидемиологической ситуации, «Вечерней Москве» рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы.

— Почему важно соблюдать масочно-перчаточный режим?

— Маска нужна в первую очередь для больного человека, поскольку она эффективно задерживает выброс частиц слюны, в которой содержится вирус. Но дело в том, что часто болезнь может протекать бессимптомно, либо симптомы могут быть слабо выраженными, и человек может не подозревать, что болен, однако также заразен для окружающих. Надевая маску и перчатки, не подозревающий о своем заболевании носитель сведет к минимуму возможность заражения других людей. Даже если человек только два дня назад получил тест о том, что здоров, это не значит, что не нужно носить маску. Инфицироваться можно в любой момент. Поэтому ношение масок — это не только вынужденная мера. Это еще и проявление сознательности самого человека. Маска снижает риск проникновения вируса и для здоровых людей. Кроме того, человек меньше трогает лицо, когда в маске, а значит, не перенесет вирус на слизистые с рук. Культура ношения масок хорошо развита в странах Юго-Восточной Азии. Поэтому в Китае, Японии, Гонконге мы наблюдаем более успешные результаты в борьбе с вирусом. Перчатки предохраняют от заражения контактным способом. Вирус остается на разных поверхностях длительное время. Как и маски, перчатки рекомендуется регулярно менять.

— Как долгие каникулы помогут сократить число заболеваний среди детей?

— В условиях офлайн-обучения инфекция очень быстро распространяется. Стоит одному ребенку заболеть, инфицируются не только его одноклассники, но и родители и учителя. Поэтому продление каникул — оправданная мера. Важно, чтобы родители понимали, что это не время для посещения мест массового скопления людей, походов в гости. Эта мера направлена на сокращение контактов.

— Если пожилые будут оставаться дома, чем это поможет?

— Оставаясь дома и сокращая до минимума общение с другими людьми, горожане пожилого возраста обезопасят себя от инфицирования. Как показывает статистика, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Организм, ослабленный возрастными изменениями и хроническими болезнями, не может эффективно бороться с этим коварным вирусом. Поэтому пожилые и имеющие хронические заболевания люди находятся в группе повышенного риска. Пожилым людям непросто отказаться от общения и прогулок, но сейчас есть очень серьезная причина оставаться дома.

— То, что часть сотрудников компаний перевели на удаленку, как-то улучшит ситуацию?

— Это, безусловно, снизит риск заражения для тех людей, которые работают из дома. Но и для тех, кто в офисе, при тщательном соблюдении мер безопасности риски тоже снижаются, поскольку уменьшается количество контактов. Меньше контактов становится и в транспорте, когда многие люди не выезжают в часы пик на работу. Напомню, что власти города рекомендовали оставлять на рабочих местах только тех сотрудников, рабочий процесс которых не может осуществляться вне офиса.

— Какие еще меры безопасности нужно соблюдать, чтобы не заболеть?

— Прежде всего тщательное соблюдение правил гигиены. Надо чаще мыть руки с мылом и обрабатывать дезинфицирующими средствами. На улице и в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию, стараться меньше прикасаться к различным поверхностям: поручням, перилам. Конечно, нужно носить маски и перчатки. Кроме этого, я бы советовал сделать прививку от гриппа. Если произойдет одновременное инфицирование и гриппом, и коронавирусом, то течение болезни может сильно осложниться. Сейчас надо стараться максимально ограничить контакты: отложить визиты в гости и встречи большими компаниями, меньше бывать без необходимости в людных местах.

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