Врач объяснила, почему одноразовые маски носить повторно бессмысленно

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице усиленно контролируют соблюдение масочного режима. Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова рассказала о правилах использования маски и о том, как эти правила соблюдаются.

Маски и перчатки призваны сдержать эпидемию. И масочный режим был бы гораздо эффективнее, если бы москвичи ответственнее подходили к использованию средств индивидуальной защиты.

— Зайдите в метро, в магазин, и вы увидите людей, у которых маска висит на подбородке, или закрывает только рот, или вообще надета на руку. Многие не обжимают носовой фиксатор. Только в этом случае маска будет эффективна, — говорит Елена Белова.

По ее словам, уже неоднократно говорилось, что одноразовые медицинские маски неспроста носят такое название. Тем не менее многие используют одну и ту же маску неделями. А по правилам ее нужно менять каждые два часа. Если такой возможности нет — нужно использовать многоразовую и ежедневно дома стирать ее.

Масочный режим необходимо соблюдать и тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

— Даже после того, как человек клинически поправился от коронавируса и чувствует себя хорошо, он может в течение некоторого времени выделять вирус в окружающую среду. Кроме того, это новая инфекция, и мы не до конца знаем, что происходит с иммунитетом человека после выздоровления, — объясняет Белова.

Как и после любой инфекционной болезни, иммунная защита организма после коронавируса снижается. Переболевший может и не заболеть второй раз, зато имеет все шансы подхватить другую инфекцию, особенно осенью. И маска вновь становится спасительным барьером.

Одноразовая маска в редких случаях может вызывать аллергическую реакцию. Однако Елена Белова отмечает, что для начала необходимо исключить все иные аллергены и уж только после этого грешить на маску. Если же аллергическая реакция действительно на маску, а не, к примеру, на потекшую под маской косметику, можно пользоваться качественным гипоаллергенным респиратором.

СПРАВКА

Сотрудники правоохранительных органов регулярно фиксируют нарушение гражданами масочного режима в магазинах, ТЦ, в транспорте, на вокзалах и в аэропортах. Кодекс об административных правонарушениях Москвы предполагает за это штраф — до 4 тысяч рублей.

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