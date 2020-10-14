«Во все уголки»: стартовала масштабная дезинфекция вокзалов столицы

Сотрудник центра МЧС «Лидер», старший лейтенант внутренней службы Сергей Львов обрабатывает дезинфицирующим раствором банкомат в здании Киевского вокзала. В период пандемии спасатели уделяют особое внимание чистоте общественных пространств / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В среду, 14 октября, специалисты центра «Лидер» МЧС России продезинфицировали Киевский вокзал. За тем, как обрабатывали один из крупнейших транспортных хабов столицы, наблюдал корреспондент «Вечерней Москвы».

У здания Киевского вокзала останавливается служебный автомобиль МЧС. Спасатели выходят и начинают готовиться к обработке. Девять сотрудников управления радиационной, химической и биологической защиты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» надевают специальные герметичные костюмы. В ручные приборы для обработки наливают водный раствор из хлоркислородных соединений, предназначенный для борьбы с вирусами и бактериями.

— Этот раствор из гелиохлора с концентрацией 15 процентов очень эффективен в момент нанесения на поверхности, так как хлор оказывает разрушающее действие на болезнетворные бактерии, — говорит начальник отдела специальной обработки центра «Лидер» Дмитрий Пахомов. — Но в такой концентрации он совершенно безопасен для людей. Однако во время обработки помещений мы все равно на всякий случай просим пассажиров переместиться в соседние залы. Вдруг у кого-то есть аллергические реакции на какой-то из компонентов раствора.

Мужчины вешают на спину баллоны с дезинфицирующей жидкостью и начинают обходить зал ожидания, распыляя раствор по полу и стенам. Специалисты перемещаются поочередно в каждое помещение и комнаты вокзала, чтобы обработать все поверхности. Спускаются в камеры хранения, заходят и в магазины и дезинфицируют банкоматы и вендинговые аппараты.

— Самая главная для нас задача — безопасность пассажиров, — объясняет лейтенант внутренней службы Георгий Джиоев. — Поэтому мы стараемся, чтобы жидкость попала во все уголки помещения и погибли все микробы.

Дальше специалисты «Лидера» обрабатывают лестницы, поручни — места, которых приходится касаться пассажирам.

Теперь — очередь перрона. Специалисты МЧС тщательно промывают все дорожки, ведущие как к пассажирским составам дальнего следования, так и к пригородным электричкам. На это уходит достаточно много времени, так как на вокзале более десятка путей. Наконец, работы закончены. Полная дезинфекция Киевского вокзала заняла три часа. Как отмечают спасатели, это много. Впрочем, неудивительно: Киевский вокзал — один из самых больших транспортных узлов столицы.

— На обработку одного вокзала требуется полторы-две тонны специальной жидкости, — рассказывает лейтенант внутренней службы Павел Муравьев.

Раствор смешивается и готовится в специальной машине «КамАЗ», а из нее уже разливается в баллоны. Когда жидкость у специалистов заканчивается, они возвращаются к автомобилю.

— Представляете, какой объем предстоит выполнить моим коллегам за несколько часов? — говорит старший лейтенант Сергей Львов.

Действительно, физических усилий требуется немало. Тем более работы у специалистов управления радиационной, химической и биологической защиты центра «Лидер» хоть отбавляй. Сегодня они обрабатывают Ярославский вокзал. Накануне провели дезинфекцию Курского — этот транспортный узел имеет самые высокие показатели пассажиропотока. Впереди — обработка других крупных объектов столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Захаренков, начальник Киевского вокзала:

—Начиная с весны этого года сотрудники отряда «Лидер» неоднократно обрабатывали наш вокзал, и у нас с ними сложились теплые отношения. В этот раз было продезинфицировано 18 тысяч квадратных метров внутренних помещений и 35 тысяч квадратных метров внешней территории.При этом сотрудники вокзала ежедневно каждые два часа проводят дезинфекцию внешних поверхностей, за которые часто берутся пассажиры.

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