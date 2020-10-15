Офтальмолог перечислил самые «модные» глазные болезни

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В период пандемии мы стараемся заботиться о своем здоровье: носим маски, поливаемся антисептиками, стараемся больше двигаться, не переутомляться. Но при этом дни напролет сидим за компьютером, в телевизоре и «в телефоне». А как еще быть, если это единственные окна в мир? Хоть и очень вредные для наших глаз. Проблемы со зрением стали неочевидным, но очень печальным следствием ковида. Как сохранить остроту взгляда, мы поговорили с руководителем Офтальмологического центра ФГБУ «Клиническая больница», главным внештатным офтальмологом ГМУ УДПРФ Игорем Иошиным.

— Игорь Эдуардович, какие сейчас самые «модные» глазные болезни?

— Если термин «модные» применить допустимо, то самая «модная» болезнь в России и в мире — это миопия, или близорукость.

— Считается ли она болезнью? Некоторые специалисты говорят, что это уже просто такая особенность зрения…

— Считалась и считается по сей день. Как будет в дальнейшем, сказать сложно, потому что количество близоруких настолько велико, что они уже составляют значительную часть населения развитых стран. А со временем их, возможно, будет большинство. В разных странах миопией страдают от 40 до 80 процентов детей, которые оканчивают школу. Мы действительно слишком много именно «сидим» в компьютерах и компьютероподобных устройствах. Если это происходит в самом юном, в дошкольном и школьном возрасте, у человека создается так называемая в физиологии функциональная система, «заточенная» на разглядывание изображений, находящихся рядом. То есть формируется близорукость. Постепенно этот признак закрепляется и в генотипе. Если бы мы по-прежнему жили в лесу или в саванне и часто смотрели бы вдаль, выискивая антилопу, мы были бы дальнозоркие. Но мы уже другие. А вот вторая проблема — это синдром «сухого глаза». Он возникает не только из-за компьютеров, но и из-за того, что мы много пользуемся кондиционерами. Возможно, имеет некоторое значение экологический фактор. Да простят меня коллеги, которые занимаются этой темой, я не думаю, что это можно считать заболеванием. Но это определенно особое состояние, требующее внимания. Как при сухости рук помогает крем, так «сухость глаз» корректируется специальными каплями. У одних есть эта проблема, у других нет. Хотя количество препаратов, применяемых для лечения «сухого глаза», может быть, самое большое в офтальмологии.

Эволюция вспять

— А откуда близорукость у маленьких детей? У них еще смартфон в руках не помещается — пока только мультики по телевизору смотрят.

— Был такой великий советский офтальмолог Эдуард Сергеевич Аветисов, который занимался миопией. У него была трехфакторная теория близорукости. И одним из факторов в ней была наследственность. Если раньше близорукий человек имел меньше шансов передать свои гены потомкам — например, в народной среде близоруких девушек не брали замуж, то сегодня быть «очкариком» престижно, очки — признак ума. Однако хорошо известно: если один родитель близорукий, то риск развития миопии у ребенка повышается вдвое, если близоруки и мама, и папа — то в четыре раза, а если у родителей миопия высокой степени, то в шесть раз. То есть тот генофонд, который у нас сейчас существует, накапливает особенности, которые передаются и в фенотип. А ранняя зрительная нагрузка раскрывает предрасположенность к миопии. Сценарий известен: телевизор — телефон — компьютер. Помните, раньше мамы зорко следили, чтобы мы читали правильно: «Выпрями спину!», «Включи лампу». Теперь эти требования ослабли. К тому же в советские времена шрифт в книгах больше соответствовал требованиям гигиены зрения: шрифт, расстояние между буквами, обязательные поля. Сейчас, особенно покет-буки, читать тяжело. Но все-таки бумажный текст более правильный, чем компьютерный. У текста в устройстве больше яркость, эффект дрожания и неправильный наклон ридера создают глазам дополнительное напряжение.

Глаза-озера? Чистая биология!

— Раз уж зашла речь о наследственности. От чего зависит цвет глаз?

— Цвет радужки определяется тремя составляющими. Первое: радужка — это соединительная ткань. Второе — кровеносные сосуды, они тоже придают радужке некий оттенок. И третий компонент — это пигментные клетки, которые содержат меланин. Его количество показывает интенсивность поглощения и отражения света. Много меланина — цвет темный, мало меланина — глаза светлее. А сочетание серого с голубым или с зеленым, или с карим зависит от плотности соединительной ткани. Где она меньше, там цвет будет голубым.

— Сейчас очень много стало «смешанных» цветов: серо-зеленые, зелено-карие…

— Честно говоря, не задумывался об этом. Но ведь раньше популяция была более однородна. Жен и мужей выбирали из ближайшего окружения. Расы не смешивались так сильно, как сейчас, когда мы можем шире контактировать, жениться и давать новые, более разнообразные генетические комбинации у потомства.

«Трудоголим» правильно

— Так как же правильно сидеть за компьютером?

— Помните, как Фамусов говорит Скалозубу: «Уж коли зло пресечь, собрать бы книги все да сжечь» (смеется). Я понимаю, что с компьютером так поступить невозможно, но нужно обязательно делать перерывы в работе. Рекомендации советских физиологов, гигиенистов и офтальмологов эффективны и по сей день: сорок пять минут позанимались — пятнадцать отдохните. Пройдитесь, посмотрите вдаль. Понятно, что никто этого не соблюдает. Но старайтесь хотя бы держать в голове эти правила. И крайне важно освещение. Есть теория, что прогрессирование формирования близорукости зависит от того, насколько хорошо в организме производится меланин. А он производится только при очень хорошем освещении. Но мы ведь дома занимаемся на компьютере, часто даже не включая общий свет. А это приводит к большему расширению зрачка, напряжению глаз и так далее. И обязательно какое-то время нужно находиться вообще вне помещения, побольше гулять. Потому что интенсивность освещения на улице выше, чем дома.

— А компьютерные очки?

— Они уменьшают блики и ненужную яркость. Как средство снизить дискомфорт — почему бы и нет? Это такая же история, как с кремом для рук: все индивидуально. Каждый человек адаптируется по-своему. Кто-то принцесса на горошине, а кто-то — на досках спит.

— Когда нужна операция по коррекции зрения?

— Операция зависит от желания пациента. Конечно, при минус один я бы не стал рекомендовать вмешательство. Но больше, условно говоря, минус двух с половиной — после обследования, конечно, можно. Но иногда людям просто нравится носить очки.

— Есть мнение, что людям с близорукостью нужно носить очки послабее, чтобы мышцы глаза не расслаблялись, а тренировались.

— Это устаревшая теория. Сегодня установлено: развитие близорукости, наоборот, связано с тем, что зрение корректируется недостаточно, и глазам не хватает некоторых оптических инструментов, они больше устают. Так что лучше носить очки «по размеру».

Диабетики — в группе риска

— А как поживают другие глазные болезни ХХI века?

— Да, есть и другие распространенные заболевания: катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и диабет глаза.

— А что такое диабет глаза? Не самый популярный диагноз.

— Поскольку главное «слабое место» при сахарном диабете — это сосудистая стенка, а глаз пронизан кровеносными сосудами, то они тоже страдают. Это и кровоизлияния, и накопление патологических веществ, которые при диабете более активно откладываются, и недостаток кровоснабжения. Возникает некий порочный круг: на месте кровоизлияния возникает рубец, на месте рубца — нарушение кровоснабжения и образование новых «патологических сосудов», которые снова рвутся. И возникает патология сетчатки.

— Поэтому людям с диабетом особенно внимательно нужно заботиться о своем зрении.

— Обязательно. При диабете есть три–четыре слабые точки: это почки, головной мозг, сердечная мышца и глаза. Тут особенность вот какая. Если поражение почки и других внутренних органов можно диагностировать только в более продвинутой стадии, когда уже начинает нарушаться функция, то исследование глазного дна позволяет обнаружить диабет на самых ранних стадиях, потому что хорошо видны сосуды, в отличие от других органов и систем. Обследование любого больного диабетом включает посещение офтальмолога.

Все к врачу!

— А вот статистика по зрению: по разным данным, глазными недугами страдают сегодня 20 миллионов человек в России. К тому же «помолодела» катаракта (частичное или полное помутнение хрусталика глаза, расположенного между радужкой и стекловидным телом). Если раньше ею страдали люди после 65 лет, то сегодня и 50-летняя «молодежь» мучается. Почему так?

— Сложно сказать со стопроцентной определенностью. Думаю, потому что условия современной жизни отличаются от тех, которые были у нас 50 и 100 лет назад. Первый фактор — экология: и питание, и окружающая среда. Второй фактор — требования к современному человеку: виртуозное вождение автомобиля, более интенсивные умственные нагрузки, которые требуют контакта с компьютером и чтения мелкого шрифта. Поэтому у работающих людей сегодня очень высокие требования к качеству своего зрения. Пациенты обращаются к врачу иногда даже при самых начальных проявлениях, при самом минимальном снижении прозрачности хрусталика. Есть еще один нюанс: технология хирургии катаракты сегодня — это одна из «вершин» технологической мысли. Операция делается быстро, безболезненно и очень эффективно, то есть в день операции человек к вечеру уже может видеть. Некоторые пациенты, воодушевившись результатом, предлагают: «А не сделать ли мне операцию впрок? Давайте вообще поставим мне новый хрусталик на века!» Но то, что к офтальмологам стали больше обращаться, — это хорошо.

— Как часто посещать офтальмолога для профилактики?

— Если говорить о близорукости, то раз в год обязательно. Потому что надо следить за степенью прогрессирования. Если степень прогрессирования больше запланированных критериев, то нужна интенсивная профилактика: назначение капель, упражнения и так далее.

Вездесущий коронавирус

— Изменился ли характер обращений в связи с эпидемией? Прибавилось ли проблем у пациентов и врачей?

— Прибавилось. Сейчас пациент для того, чтобы получить плановую, в том числе хирургическую, помощь, должен обходить поликлиники, контактировать с большим количеством людей, сдавать анализы ПЦР на ковид, ждать результатов шесть дней. Кроме того, нужно ведь сдать анализы по общему состоянию, а длительность их ожидания — порядка двух недель. И если где-то на один день задержался, то начинай сначала. Конечно, мы стараемся защищать пациентов, но подготовка к операции стала сложнее и дольше. А при глаукоме, например, медлить опасно, потому что заболевание быстро прогрессирует. Это организационные моменты. А что касается новых патологий: есть работы — самые первые — о том, что при перенесенных вирусных пневмониях появляются какие-то образования на сетчатке, но этот вопрос еще только исследуется.

— С самого начала врачи всем советовали защищать глаза, потому что это самые широкие ворота для инфекции.

— Абсолютно правильно. Потому что во рту и в носу у нас есть некие механизмы защиты. Нос мы можем освободить, чихнув или просто высморкавшись. В конце концов, там есть ворсинки, которые тоже выполняют барьерную функцию. Рот тоже можно проконтролировать. А глаза мы трем чаще, чем все остальное. А ведь в глазу тоже слизистые, уязвимые для инфекции. Поэтому очки — это хорошо. Даже простые очки помогают нам меньше трогать глаза. Кстати, маска обладает тем же эффектом. Благодаря ей вы реже прикасаетесь к той зоне, через которую может попасть вирус. Я сейчас крамольную вещь скажу: даже если маску не снимать два часа, это лучше, чем совсем без нее, потому что вы все равно не так часто трогаете лицо.

Разоблачаем мифы

— Многие считают, что все болезни видно по глазам.

— Глаза — это первое, на что мы обращаем внимание. У нездорового человека глаза могут быть печальные, покрасневшие, уставшие. Но я думаю, что диагностика по глазам — это довольно сомнительная отрасль с точки зрения доказательной медицины. Может, у человека глаза грустные, потому что вы его обидели? Чтобы понять, болен ли он, нужно его расспросить, осмотреть и назначить анализы.

— А пожелтение белка при гепатите?

— Это уже совсем исключительное состояние, когда болезнь прогрессирует давно. Диагностировать болезнь лучше пораньше. И анализы здесь более эффективны, чем разглядывание белков глаз.

— Есть продукты, полезные для зрения: черника, черная смородина, морковь и так далее. Насколько их поедание помогает сохранить здоровье глаз?

— Это очень вкусные вещи! Но к глазам не имеют никакого отношения. Сейчас мы живем в эпоху доказательной медицины, когда все рекомендации, которые мы даем, должны пройти через определенные протоколы исследования. А в отношении морковки, черники и так далее никаких исследований нет.

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