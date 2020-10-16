Эксперты рассказали о психологическом последствии коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел рассказали «Вечерке» о психологических последствиях коронавируса.

Корреспонденту «Вечерней Москвы» эксперты ответили на волнующие сегодня многих граждан вопросы: как изменится наша жизнь после всех ограничений, связанных с пандемией, и повлияют ли они на социализацию людей. Кроме этого, они дали рекомендации, как не поддаваться панике, и рассказали, как коронавирус повлиял на людей.

Как же влияет эпидемия ковида на психику людей?

Дмитрий Белых-Силаев, старший научный сотрудник ВНИИ МВД:

— Во время соблюдения режима изоляции повышается риск возникновения так называемых массовидных психических явлений. Пример таких явлений — паника. Это состояние массового страха перед реальной или воображаемой опасностью. При этом распространенной ошибкой в работе с паникой является использование языковых формул с частицей «не», которую человеческое сознание не воспринимает. Например, языковые формулы типа «не бойся», «не паникуй».

Александр Караяни, главный научный сотрудник ВНИИ МВД, доктор психологических наук:

— В пандемии, как в зеркале, отразились беспокойства, тревоги, страхи, сомнения, обостренные ожидания и надежды, проблемы в супружеских, детско-родительских, профессиональных отношениях и так далее.

Люди столкнулись лицом к лицу со смертельно опасным врагом, врагом невидимым, неслышимым, не имеющим запаха, вкуса Первая психологическая реакция россиян на опасность и неизвестность, исходящие от нашествия коронавируса, была в рамках естественной схемы реагирования на экстремальную ситуацию — «борись» или «беги». Она выразилась в ажиотаже, обусловленном желанием обеспечить себя и своих близких средствами индивидуальной защиты, медицинскими препаратами, товарами первой необходимости. Помните, когда в магазинах смели с полок все крупы и макароны?

Как можно успокоить паникеров?

Дмитрий Белых-Силаев:

— Один из вариантов — правильное информирование людей. Информация должна соответствовать следующим критериям: своевременность, официальность, то есть она должна быть получена из официальных источников и от официальных лиц. Важны достоверность и дозированность, информация не должна превышать уровня потребности в ней. К тому же она должна подаваться в такой формулировке, в которой ее смысл не может быть искажен либо иметь трактовку, поскольку информация носит не общий характер, а удовлетворяет потребность в понимании того, что происходит «здесь и сейчас».

Александр Караяни:

— Одной из психологических стратегией совладания россиян с возникшей ситуацией стал юмор. Например, в моей группе общения в мессенджере более 80 процентов сообщений, касавшихся пандемии, были юмористическими, отражали жизненные ситуации в форме шутки, анекдота, пародии и так далее.

Люди использовали юмор как некий клапан, чтобы социально приемлемым путем разрядить психическое напряжение и побороть свои страхи. В различных юмористических формах высмеивались покупательский ажиотаж со стороны сограждан и свое собственное поведение в этой области. Утверждалось, что само навязчивое стремление скупки гречки и туалетной бумаги является «главным симптомом заражения коронавирусом». Подвергались сарказму многочисленные «пророки», «целители» и «академики» с их прогнозами и рекомендациями.

Многочисленные участники интернет-коммуникации с юмором предлагали свои «проверенные народные антивирусные средства», выражали свою уверенность в безусловной победе над коронавирусом.

Какие новые проблемы в обществе замечают психологи?

Дмитрий Белых-Силаев:

— Вызовы современности ставят перед психологами много вопросов, требующих разрешения с применением специальных знаний. Как режим всеобщей изоляции, если он продлится достаточно длительное время, скажется на социализации? Так, дети в условиях изоляции учатся дистанционно, без прямых личных контактов со сверстниками, социально значимыми для них взрослыми. Это скажется на качестве их социализации или нет? Эти вопросы требуют научного осмысления и специально организованных психологических исследований.

Александр Караяни:

— Москвичи, как и остальные россияне, получили прекрасный опыт совместного противостояния судьбоносным вызовам. Психологами получен опыт консолидированных действий в решении сложных и многообразных задач как в России, так и в масштабах всей планеты. Скажу, что такого опыта психологам не удалось обрести даже в годы Великой Отечественной войны.

Отечественная психология доказала свою состоятельность. Полученный опыт требует дальнейшего осмысления, обобщения, трансформации в конкретные правительственные решения, психологические рекомендации и технологии.

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