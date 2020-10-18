Донорская плазма помогает больным побороть инфекцию

Москвич Павел Кащаев, после того как в апреле переболел коронавирусом, решил стать донором плазмы. Таким образом он поможет другим людям, которые сейчас борются за свою жизнь. Он уже неоднократно посещал отделение трансфузиологии городской клинической больницы в Зеленограде / Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

18 октября более 1800 человек в столице выздоровели после коронавирусной инфекции. Тем, у кого нет противопоказаний, предлагают стать донорами плазмы. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с одним из них.

Тысячи жителей столицы, в чьей крови образовались антитела к вирусу, стали донорами плазмы. Ведь они не понаслышке знают, как тяжело может протекать болезнь, и донорство — их способ оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Один из доноров, москвич Павел Кащаев, рассказал корреспонденту «ВМ» свою историю болезни, выздоровления и донорства.

По словам Павла, заболевание началось с характерных симптомов обыкновенной простуды, которые не встревожили, и вначале мужчина даже не обратил на них особого внимания.

— Это было в апреле, — говорит он. — Появилась небольшая температура, немного болело горло, несколько дней я лечился дома, но улучшений не наступало. В один день температура поднялась до отметки 39,7 и просто остановилась на этом показателе, сбить ее никак не получалось. А когда к этому добавилась еще полная потеря обоняния и вкуса, я вызвал скорую помощь.

После осмотра Павла экстренно госпитализировали в больницу на Соколиной Горе.

— Помню большую очередь машин скорой помощи, их были десятки, люди потом рассказывали, что несколько часов ждали, чтобы попасть к врачу, некоторые провели в ожидании и по 8 часов. Не знаю почему, но я попал без очереди и меня сразу же положили в отделение, — рассказывает он.

Десять дней Павел находился в стационаре.

По его словам, переносил болезнь тяжело, к имеющимся неприятным симптомам и общей слабости добавился еще и кашель с кровью.

— Но кому-то было намного тяжелее, и я видел своими глазами, как люди боролись за выздоровление, — вспоминает Кащаев. — И поэтому, когда окончательно выздоровел и выписался из больницы, я осознанно захотел стать донором плазмы, для того чтобы помочь другим.

К слову, Павел уже более 15 лет является донором крови и сдает ее на регулярной основе. А вот плазму, которая признана одним из эффективных методов лечения коронавирусной инфекции, он впервые сдал в мае.

— Перед тем как стать донором плазмы, сдал соответствующие анализы, которые подтвердили наличие в моей крови нужного количества антител, — говорит Павел. — Страха я не испытывал, так как хорошо знаю, как проходит процедура забора материала.

За пять месяцев Павел уже шесть раз посетил отделение трансфузиологии Городской клинической больницы имени Кончаловского, которая находится в Зеленограде.

Он рассказал, что донор перед сдачей крови и ее компонентов строго должен соблюдать ряд обязательных, но несложных рекомендаций.

— Сама процедура длится около 40 минут, за это время я сдаю около 600 миллилитров плазмы. Как-то поинтересовался у врача, скольким людям такое количество плазмы может помочь, на что она ответила: двум-трем больным. А поскольку стаж донора крови у меня немаленький, то знаю, что во время сдачи плазмы забирается только она, остальные же компоненты возвращаются обратно, — говорит Павел. — После процедуры чувствую себя хорошо.

Сдать плазму можно и в других медицинских учреждениях Москвы. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии (495) 870-45-16.

СПРАВКА

Стать донором плазмы с антителами к коронавирусу могут люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией и не имеющие в анамнезе хронических заболеваний. Обязательным условием для донора должно быть наличие отрицательных результатов на такие заболевания, как гепатит В и С, а также вирус иммунодефицита человека.

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