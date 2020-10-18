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Турция сообщила о наступлении второго пика коронавирусной инфекции в стране
Фото: youtube.com/112NHN

Турция сообщила о наступлении второго пика коронавирусной инфекции в стране

Юлия Захарова

В мире

Более 1,8 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Турции за сутки. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

По словам главы ведомства Фахреттина Коджи, в Турции наблюдается второй пик заболевания. Так, в сентябре медики выявляли наибольшие с начала пандемии числа заболевших.

— Сегодня выявлено 1815 новых случаев COVID-19, умерли 72 больных, вылечились — 1504, — приводит данные минздрава РИА Новости.

К настоящему моменту диагноз COVID-19 поставили почти 347,5 тысячи пациентов. При этом выздоровели более 304 тысяч, скончались — почти 9,3 тысячи.

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