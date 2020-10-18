Вирусолог оценил влияние коронавируса на слух пациентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Появление шума в ушах нельзя назвать специфическим симптомом коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил вирусолог Национального исследовательского центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Это возможно у какого-то количества больных. Дело в том, что коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека, — отметил специалист.

По его словам, инфекция поражает сосуды в организме человека, и это относится к различным органам. Например, потеря обоняния объясняется именно нарушением работы сосудов. Аналогичная ситуация может возникнуть и со слухом.

Альтштейн подчеркнул, что подобный симптом может встречаться не так часто, однако точный процент он не озвучил, сообщает РЕН ТВ.

Ранее британские ученые предупредили, что одним из признаков заражения коронавирусной инфекцией является изменение слуха. Как уточняется, некоторые пациенты с диагнозом COVID-19 жаловались на появление шума в ушах. Также были зафиксированы случаи, при которых заболевшие теряли слух в результате тяжелого течения коронавируса.

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