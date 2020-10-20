Москвичи смогут бесплатно проверить свое здоровье во время прогулки

Врач-терапевт Наталья Панфилова (слева) смазывает ногу москвички Аллы Кухаревой гелем, чтобы провести обследование кости с помощью денситометра / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

20 октября, во Всемирный день борьбы с остеопорозом, в павильоне № 12 на Выставке достижений народного хозяйства стартовала акция «Проверь свои кости». Все желающие могут бесплатно пройти обследование и получить рекомендации врача.

На втором этаже павильона оборудовали полноценный медицинский кабинет. Здесь есть современный ультразвуковой денситометр — прибор для измерения плотности костной ткани. Он выявляет остеопороз. Это заболевание связано с потерей кальция в костях и может приводить к частым переломам.

На столе возле медицинского прибора стоит компьютер, на экран которого выводятся результаты обследования. Рядом — емкость с антисептиком. Врач-терапевт Наталья Панфилова протирает им все поверхности в кабинете после приема каждого пациента.

Провериться на остеопороз пришла москвичка Алла Кухарева. Женщина уже участвовала в подобных скрининговых акциях и считает, что они необходимы.

— Я решила обследоваться для профилактики. А сюда прийти гораздо удобнее, чем в поликлинику, мне кажется. Не обязательно записываться заранее, планировать визит, можно просто зайти во время прогулки, провериться и пойти дальше. Здорово, что есть такие акции. Они позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, — сказала Алла Кухарева.

Диагностика длится около 20 минут. Сначала пациент проходит обследование на денситометре. После этого врач расшифровывает числовые показатели, которые выдал прибор. В конце москвичке рассказывают, какие можно принимать препараты, чтобы улучшить состояние костей, и какой диеты стоит придерживаться.

— В основном к нам приходят люди старшего возраста. Но обследоваться не помешает и молодым москвичам, — отметила Наталья Панфилова. — Это далеко не первая подобная акция, которую организовали представители организации «Лига здоровья нации». Кабинет, как правило, работает две недели. За этот период мы успеваем обследовать около 300 человек.

Акция «Проверь свои кости» продлится до 1 ноября. Пройти диагностику можно ежедневно с 10:30 до 17:30. Помимо этого, в павильоне № 12 проходят акции «Проверь сосуды ног» и «Проверь свои стопы». Обследования проводят бесплатно, никаких документов не требуется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Изабелла Андреева, врач высшей категории, терапевт, специалист школы активного долголетия:

— Остеопороз опасен тем, что увеличивается риск переломов костей. Последствия этого бывают тяжелыми. Человек может испытывать хроническую боль или даже получить инвалидность. При переломе костей происходит их деформация, нарушаются коммуникативные связи в организме. Именно поэтому так важно своевременно выявлять заболевание на ранних стадиях.

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