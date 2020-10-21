Врач рассказал, как работают аппараты ИВЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

По данным на 21 октября, более 380 пациентов с коронавирусной инфекцией московских больниц находятся в настоящее время на искусственной вентиляции легких. «Вечерняя Москва» узнала, как функционирует этот аппарат.

Алексей Константинович Гобеев работает анестезиологом-реаниматологом в городской клинической больнице № 52 Департамента здравоохранения Москвы. В отделении реанимации и интенсивной терапии, где он трудится, находятся только пациенты в тяжелом состоянии. Многие из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

— Это медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислорода и сжатого воздуха) в легкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из органов дыхания углекислого газа, — поясняет он.

Аппарат может использоваться как для инвазивной — через интубационную трубку, введенную в дыхательные пути пациента или через трахеостому, так и для неинвазивной искусственной вентиляции легких — через маску.

— Важное отличие ИВЛ от простой подачи воздуха в том, что аппарат позволяет принудительно подавать газовую смесь в нужном объеме, давлении, синхронизироваться с актом дыхания пациента, — уточняет анестезиолог-реаниматолог.

Показания для перевода человека на этот аппарат довольно индивидуальны. По словам Алексея Гобеева, если выделить общие тренды, то это несомненно гипоксия (снижение уровня насыщение кислородом крови. — «ВМ»), которую не удается компенсировать обычной подачей кислорода, гиперкапния (накопление углекислого газа в крови. — «ВМ»), выраженная одышка. Одним из важных показателей гипоксии является повышение уровня лактата, то есть молочной кислоты, в крови.

Как работает аппарат ИВЛ / Инфографика

— Этот показатель не должен быть более двух, — добавляет врач.

В среднем на ИВЛ пациенты проводят от недели до одного месяца. Если ситуация очень сложная, то срок может быть еще больше.

— Во время нахождения на аппарате человек находится в искусственной седации (искусственная кома. — «ВМ»), — рассказывает Алексей Гобеев. — Находиться в сознании с трубкой в горле просто невозможно. Поэтому это вынужденная мера.

Москвичка Татьяна Константиновна Удинцева провела в Городской больнице № 15 имени Филатова 73 дня, из них месяц — на аппарате ИВЛ.

— Заболела совершенно внезапно. Сначала лечилась сама, но потом стало хуже, вызвала врача, сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным, — вспоминает она. — Вызвала скорую, меня отвезли в КТ-центр, а из него в больницу — было 85 процентов поражения легких.

Татьяна Константиновна помнит только первые пару дней, проведенные в медучреждении, а потом — пустота. Женщине резко стало хуже, ее подключили в аппарату. Очнулась она 14 октября, в свой день рождения.

— Помню, открыла глаза, стоят врачи с шариками и поздравляют меня, — говорит Удинцева. — Я сначала подумала, что это сон очередной.

Татьяна Константиновна очень благодарна всем медикам, ведь они спасли ей жизнь. Теперь ей предстоит долгое восстановление.

— Лучше не доводить себя до тяжелого состояния, — подчеркивает Алексей Гобеев. — ИВЛ помогает, но я призываю москвичей поберечься: носить маску и перчатки, соблюдать дистанцию и оставаться по возможности дома.

СПРАВКА

Аппарат искусственной вентиляции легких используется только в условиях стационара под наблюдением высококвалифицированных специалистов. Дома применять его самостоятельно категорически не рекомендуется. Медики просят при любых симптомах острой респираторной вирусной инфекции сразу вызывать врача на дом для проведения обследования.

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