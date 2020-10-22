Врач объяснил, почему коронавирус опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Людям с хроническими заболеваниями сейчас особенно важно поберечься. Вчера председатель правления Общества специалистов по сердечной недостаточности, доктор медицинских наук, профессор Альберт Галявич рассказал «Вечерней Москве» о рисках для людей с заболеваниями сердца.

— Альберт Сарварович, какие риски у людей с хронической сердечной недостаточностью во время пандемии?

— Для лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, коронавирус наиболее опасен, так как может привести к дополнительному повреждению сердечной мышцы и усугубить имеющуюся сердечную недостаточность.

— Как человеку с этим заболеванием обезопасить себя в пандемию?

— Пациенту необходимо прежде всего выполнять общие требования — соблюдать социальную дистанцию, мыть руки с мылом, остерегаться переохлаждений, постараться меньше подвергаться стрессовым ситуациям. Два последних фактора — переохлаждение и стресс, — с одной стороны, сами могут способствовать ухудшению состояния пациента, с другой стороны, снижают защитные силы организма и повышают вероятность заражения коронавирусом. Поэтому очень важно соблюдать врачебные рекомендации по образу жизни, питанию и обязательному приему назначенных врачом лекарственных средств.

— Могут ли возникнуть проблемы с сердцем у тех, кто переболел коронавирусом?

— Коронавирус поражает сосуды сердца и сердечную мышцу. Поражение сосудов сердца может проявляться инфарктом миокарда: внезапно возникшая боль за грудиной, резкая слабость, холодный пот. Поражение сердечной мышцы проявляется признаками ее воспаления: повышение температуры тела, одышка, выраженная слабость, перебои в работе сердца. Распознать воспаление сердечной мышцы нередко бывает трудно. Для этого необходимо провести ряд лабораторных и сложных инструментальных исследований, которые делаются в специализированных клиниках. Воспаление сердечной мышцы может привести к выраженному снижению работы сердца, которое будет проявляться описанными выше признаками, то есть сердечной недостаточностью.

В связи с этим при появлении после любой вирусной инфекции таких признаков, как слабость, повышенная утомляемость, ощущение перебоев в работе сердца, необходимо пройти специальное кардиологическое обследование.

СПРАВКА

По данным российских научных исследований, хроническая сердечная недостаточность встречается у 7 из 100 взрослых. Основные причины болезни: высокое артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, сахарный диабет.

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