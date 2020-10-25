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Назначить правильное лечение может только врач
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Назначить правильное лечение может только врач

Алексей Хорошилов

Здоровье

Осень — традиционно сезон повышения заболеваемости ОРВИ. В условиях эпидемии коронавируса крайне важно беречь себя, чтобы не подхватить одновременно и COVID, и грипп. Об основных отличиях гриппа от других респираторных инфекций «Вечерней Москве» рассказала главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

— Как отличить грипп от других ОРВИ?

— Грипп — это острая респираторная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Для него характерны очень высокая температура и невыраженное наличие таких симптомов, как кашель и насморк. Грипп опасен тем, что может осложняться вирусной пневмонией, которая тяжело лечится и может привести к летальному исходу.

— Нужно ли при первых симптомах обращаться к врачу?

— Если есть признаки ОРВИ, признаки повышения температуры тела, лучше вовремя вызвать доктора. Врач, проведя осмотр, сможет выявить характерные черты заболевания, спрогнозировать, по какому пути оно пойдет, и правильно назначить лечение.

— Чем лечат грипп?

— При респираторных инфекциях не нужно сразу бежать покупать антибиотики — они помогают бороться с бактериальными инфекциями. Для вирусных инфекций есть специальные противовирусные препараты, которые действуют на причину возникновения в том числе гриппа.

В то же время у пациента могут быть кашель, температура, а доктор посмотрит зев и увидит налет на миндалинах. Это будет свидетельствовать о том, что присоединилась бактериальная инфекция и необходимо принимать антибиотики.

— Если я сделал прививку, я не заболею гриппом?

— Те, кто сделал прививку, могут заболеть, но вакцина спасает от тяжелых форм, это доказано. Даже если человек заразится, грипп будет протекать в легкой форме.

— Можно ли дважды за один эпидсезон заболеть гриппом или другим ОРВИ?

— Гриппом — сомневаюсь. А ОРВИ в целом — это не один вирус, а несколько, поэтому разными видами вируса заболеть можно.

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ОРВИгрипп и ОРВИвакцинация
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