Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сомнолог объяснил, как облегчить процесс пробуждения в осенне-зимний период
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Сомнолог объяснил, как облегчить процесс пробуждения в осенне-зимний период

Евгения Звощик

Здоровье

В осенний и зимний сезон людям не хватает солнечного света. Из-за этого многим сложно просыпаться по утрам и потом быть бодрыми на протяжении всего дня. Заслуженный врач РФ и президент российского общества сомнологов Роман Бузунов дал несколько советов, как избежать «солнечной депрессии» и просыпаться бодрым.

Врач пояснил, что компенсировать отсутствие естественного света можно с помощью искусственного освещения. Также важно следить за тем, когда и сколько нужно спать.

— Соблюдайте режим. Это хорошо позволит подстроить наши биологические часы и легче вставать утром, — рассказал сомнолог Пятому каналу.

Он также посоветовал не спать долго в выходные, поскольку такие долгие отсыпания нарушают биоритмы.

Кроме того, сделать процесс пробуждения более комфортным поможет световой будильник, который способен благотворно влиять на процессы в человеческом организме. Этот прибор имитирует рассвет. Примерно за 15 минут до пробуждения человека он начинает лампой постепенно увеличивать освещенность в комнате, благодаря чему становится легче пробуждаться.

Также важно сделать приятным в момент пробуждения и звуковое сопровождение. Лучше выбрать для будильника бодрую мелодию. Наконец, сомнолог посоветовал сразу же вставать с постели после пробуждения. Людям, которые продолжают хандрить, медик посоветовал сдать анализы и пропить курс витаминов.

Читайте также: Ученые назвали витамин, дефицит которого мешает похудеть

осеньсонздоровье
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте