Сомнолог объяснил, как облегчить процесс пробуждения в осенне-зимний период

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В осенний и зимний сезон людям не хватает солнечного света. Из-за этого многим сложно просыпаться по утрам и потом быть бодрыми на протяжении всего дня. Заслуженный врач РФ и президент российского общества сомнологов Роман Бузунов дал несколько советов, как избежать «солнечной депрессии» и просыпаться бодрым.

Врач пояснил, что компенсировать отсутствие естественного света можно с помощью искусственного освещения. Также важно следить за тем, когда и сколько нужно спать.

— Соблюдайте режим. Это хорошо позволит подстроить наши биологические часы и легче вставать утром, — рассказал сомнолог Пятому каналу.

Он также посоветовал не спать долго в выходные, поскольку такие долгие отсыпания нарушают биоритмы.

Кроме того, сделать процесс пробуждения более комфортным поможет световой будильник, который способен благотворно влиять на процессы в человеческом организме. Этот прибор имитирует рассвет. Примерно за 15 минут до пробуждения человека он начинает лампой постепенно увеличивать освещенность в комнате, благодаря чему становится легче пробуждаться.

Также важно сделать приятным в момент пробуждения и звуковое сопровождение. Лучше выбрать для будильника бодрую мелодию. Наконец, сомнолог посоветовал сразу же вставать с постели после пробуждения. Людям, которые продолжают хандрить, медик посоветовал сдать анализы и пропить курс витаминов.

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