Ученые назвали витамин, дефицит которого мешает похудеть

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Недостаток витамина В12 может привести к неожиданным последствиям. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщили британские ученые после проведенных исследований, пишет UK News.

Они уточнили, что данный витамин отвечает за синтез ДНК, образование кровяных телец и другие важные функции. Также он помогает в расщеплении углеводов. Дефицит вещества может привести к неспособности сбросить вес.

Ученые выяснили, что люди с ожирением страдают от недостатка этого витамина. Длительное употребление В12 поможет привести вес в норму. О дефиците вещества, по мнению экспертов, говорят белые пятна на коже. Недостаток витамина может повредить мозг и нервную систему.

Ранее ученые из США установили, что у больных коронавирусом с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжелых случаев и смертей значительно меньше, чем у тех, у кого есть его дефицит.

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