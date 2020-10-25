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Стало известно, какие лекарства россияне чаще всего берут с собой в путешествия
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Стало известно, какие лекарства россияне чаще всего берут с собой в путешествия

Юлия Ямпольская

Общество

Свыше половины жителей России (58 процентов) берут с собой в поездки аптечки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий OneTwoTrip.

Уточняется, что девять процентов опрошенных готовы положить ее в багаж, если там останется место. Треть опрошенных заявили, что покупают нужные лекарства уже на месте по необходимости.

Чаще всего россияне берут в путешествие анальгетики (68 процентов), спазмолитики(68 процентов), противовоспалительные препараты (52 процента) и антисептики (48 процентов). Около половины респондентов стараются взять необходимые лекарства от хронических заболеваний.

При этом большинству (75 процентам) удается приобрести нужные лекарственные средства на месте, а четверть путешественников утверждает, что это невозможно. В такой ситуации россияне обычно ищут аналоги, которые доступны в местных аптеках. Некоторые заказывали медикаменты через интернет или обращались в страховую компанию.

Ранее аналитики выяснили, где россияне планируют встретить Новый год. Уточняется, что жители страны приобрели много билетов в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Также их привлекли Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

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