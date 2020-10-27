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Для защиты своих прав рекомендуется обращать в страховые компании
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Для защиты своих прав рекомендуется обращать в страховые компании

Василий Плиткин

Здоровье

Москвичам рекомендуют обращаться в страховую медицинскую компанию для разрешения спорных ситуаций при получении медицинской помощи по ОМС — будь то превышение сроков ожидания услуги, недовольство качеством лечения или вовсе отказ в оказании медпомощи со стороны медорганизации. Все мы знаем одно из базовых конституционных положений: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Сегодня в реализации этого права все большую роль играют страховые медицинские организации. Как осуществляется принцип Основного Закона РФ расскажет директор Московской дирекции страховой компании «СОГАЗ-Мед» Буров Дмитрий Сергеевич.

— Дмитрий Сергеевич, кто поможет защитить права застрахованных?

— Не секрет, что не все пациенты удовлетворены доступностью медицинской помощи и условиями ее оказания. Гражданам порой непросто разобраться в вопросах здравоохранения, но для этого есть помощники — страховые медицинские организации. Мы не только оформляем полисы ОМС, но и защищаем права пациентов на получение качественной медицинской помощи в установленные сроки. Например, срок ожидания приема участкового врача-терапевта не должен превышать 24 часов с момента обращения, врача-специалиста — 14 календарных дней. Лабораторные и большинство инструментальных исследований должны быть проведены в двухнедельный срок. Для таких сложных методов диагностики, как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), а также для плановой госпитализации, предельный срок ожидания не должен превышать 30 календарных дней.

— Часто ли пациенты сталкиваются с такими проблемами, которые не могут решить самостоятельно. Могли бы привести пример такого случая?

— Каждый день мы сталкиваемся со множеством обращений застрахованных. Недавно наша застрахованная находилась на лечении в медицинской организации в связи с острыми болями в поясничном отделе позвоночника. Врачом было рекомендовано провести операцию с использованием металлоконструкции. Данная конструкция была приобретена застрахованной за счет собственных средств. О том, что металлоконструкция может быть предоставлена бесплатно, женщине стало известно по результатам проведенной страховыми представителями СОГАЗ-Мед экспертизы. Наши специалисты оказали необходимую помощь для защиты прав застрахованной в судебном порядке. В итоге были взысканы денежные средства за приобретение металлоконструкции в размере 270 тыс. руб., также за вынужденную оплату медицинских услуг — 280 тыс. рублей, помимо этого, застрахованной была выплачена компенсация морального вреда в размере 300 тыс. руб.

— Расскажите подробнее о страховых представителях? Чем они могут помочь?

— С 2016 года в системе ОМС РФ стартовал общенациональный проект по созданию института страховых представителей. Летом 2016 года начали работу страховые представители 1-го уровня. Это специалисты контакт-центра страховой медицинской организации, предоставляющие гражданам справочно-консультационную информацию по типовым вопросам. С января 2017 года началась деятельность страховых представителей 2-го уровня — специалистов страховых медицинских организаций, деятельность которых направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных граждан при оказании им медицинской помощи. C 1 января 2018 года начали функционировать страховые представителей 3 уровня.

— Чем отличается деятельность страховых представителей 3-го уровня от 1-го и 2-го?

— Деятельность страхового представителя 3-го уровня существенно отличается от работы страховых представителей 1-го и 2-го уровней. Это сотрудники, прошедшие специальное обучение, — эксперты качества медицинской помощи, сопровождающие застрахованного на всех этапах оказания медицинской помощи. Они принимают участие в оперативном решении спорных ситуаций, возникающих непосредственно в момент оказания медпомощи застрахованным. При необходимости страховые представители 3-го уровня проводят экспертизу качества лечения и определяют, нарушались права пациента или нет. Без сомнений, они играют важнейшую роль в процессе защиты прав застрахованных граждан.

— Что входит в компетенции страхового представителя 3-го уровня?

— В компетенции страховых представителей 3-го уровня входит: работа с письменными обращениями застрахованных граждан; анализ своевременности диспансерного наблюдения, плановых госпитализаций и иных рекомендаций по результатам диспансеризации; проведение экспертизы оказания медицинской помощи; участие в оперативном разрешении спорных ситуаций, возникающих в момент госпитализации; осуществление индивидуального информирования граждан в целях предотвращения ухудшения состояния здоровья и формирования приверженности к лечению.

Основная цель деятельности страховых представителей 3-го уровня — помощь и консультирование застрахованных в самых сложных моментах, требующих квалифицированного вмешательства и постоянного сопровождения. Именно такой метод является основой для реализации пациентоориентированного подхода в работе.

— Как понять, что права пациента нарушаются? Когда обращаться к страховому представителю?

— Права застрахованного нарушаются, если у пациента требуют денежные средства за оказание медицинской помощи в рамках программы ОМС; пациенту предлагают приобрести лекарственные препараты, назначенные врачом во время лечения в круглосуточном стационаре или дневном стационаре; нарушаются условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке; пациенту отказывают в оказании медицинской помощи в рамках ОМС.

Важно запомнить. Если вы являетесь застрахованным СОГАЗ-Мед и у вас возникли вопросы относительно качества медицинской помощи, вы можете обратиться в круглосуточный контакт-центр СОГАЗ-Мед по телефону 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Также вы можете получить консультацию в онлайн-чате, на сайте www.sogaz-med.ru или посетив один из офисов СОГАЗ-Мед.

Cправка о компании

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных — более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

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