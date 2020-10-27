Детали респираторов печатают на принтере

Руководитель производства компании-резидента особой экономической зоны «Технополис» Дмитрий Филиппов демонстрирует собранный защитный экран, сделанный с помощью новейших технологий / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В среду, 28 октября, ввели всеобщий масочный режим. Одна из компаний поделилась с «Вечерней Москвой» технологией производства средств индивидуальной защиты.

Маски уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Кто-то выбирает одноразовые медицинские, есть те, кто расписывает или даже расшивает многоразовые — матерчатые. А вот компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис» делает маски и защитные экраны на 3D-принтере. Эти технологии носят название «аддитивные».

— Слой за слоем мы добавляем материал, из которого получается объект. Таких технологий несколько. Примитивный — похож на 3D-ручку. Нить пластика нагревается, накладывается в определенной последовательности и застывает. Во втором варианте деталь изготавливают в специальном растворе — жидком полимере. Лазер нагревает определенные программой участки, и как только один слой затвердел, платформа с деталью опускается глубже, — рассказывает руководитель производства Дмитрий Филиппов.

По его словам, есть и третий способ. Он предполагает использование материала в виде порошка. Это может быть металлическая или полимерная пыль. Как только один слой под действием лазера запекся, специальный валик насыпает следующий слой порошка толщиной меньше, чем обычный лист бумаги. Затем процесс повторяется заново.

Вот именно на этих машинах в этой компании и изготавливают респираторы и детали для защитных экранов.

— Когда началась пандемия, мы активно начали производство по изготовлению средств защиты. В июне был заказ на пять тысяч экранов. На это потребовалось около двух с половиной недель. Основа печатается на 3D-принтере, вес ее около 21 грамма, — пояснил Дмитрий.

Прозрачная часть вырезается из пластика на лазерном или фрезерном станках, а после детали собираются вручную. Из нескольких частей состоит и респиратор. Возле носа есть отсек, который отвинчивается. Туда помещают ткань, из которой изготавливают обычные медицинские маски, — как фильтр.

Материал, из которого делают и маски, и детали экранов, биосовместимый и может длительное время контактировать с кожей. Кроме того, эти средства защиты можно обрабатывать антисептиком. Но вот стойкость к царапинам у них низкая.

— Кстати, на поверхности этих средств защиты можно даже печатать логотипы разной сложности. Просто задаются в программе все параметры, и далее уже все делает принтер, — поясняет руководитель производства. С помощью 3D-принтеров уже делаются обувь, детали для машин, корпуса электронных устройств и даже элайнеры — специальные насадки на зубы. Но работать с ними необходимо с учетом техники безопасности и, конечно, с хорошим знанием этого дела.

Что касается самой техники, то она довольно капризная. К примеру, ей необходим специальный микроклимат. Поэтому специалисты, работающие на ней, очень внимательно следят за влажностью в помещении и температурой.

КСТАТИ

Маска защищает органы дыхания, предотвращает как выделение вируса в окружающую среду больным человеком, так и попадание вируса на здорового человека извне. Во внешней среде, например на пластике, вирус живет до 20 дней, на бумаге — 4–5 дней, на стекле — до 4 дней, на хирургических перчатках — до 8 часов.

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