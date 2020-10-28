Плюшкин балуется. Что делать, если сосед захламляет свою квартиру

Фото: ТАСС / Виталий Белоусов

Во вторник, 27 октября, интернет облетела новость: в захламленной квартире одного любителя тащить с улицы домой все, что плохо лежит, возник пожар. Его соседи чуть не сгорели.

Правда, дело было не в Москве, а в Челябинске. Но так называемый синдром Плюшкина (психическое отклонение, которое проявляется манией тащить в дом всякий хлам) не выбирает жертв по территориальному признаку. Что делать, если такой же охотник волочь со свалки домой барахло (часто грязное и дурно пахнущее) есть и среди ваших соседей? Для начала — попробовать договориться. Если «коллекционер» не намерен отказываться от своего странного «хобби», соседям Плюшкина — прямая дорога к участковому, в Роспотребнадзор и уже потом в суд.

— Суд может заставить «собирателя» привести жилье в нормальное состояние, — говорит юрист Денис Костин. — Может назначить опекуна, который будет следить за порядком в квартире, отправить Плюшкина на принудительное лечение и даже выселить. Но для столь крайней меры нужны дополнительные причины, например задолженность по оплате коммуналки.

ПОЛЕЗНЫЙ МУСОР

Люди не всегда бесцельно тащат со свалок хлам. Так, швейцарский художник Жан Тэнгли делает из старых железяк механические артобъекты. Или, например, британец Раманн Шукла. За 20 лет он доверху набил свой трехэтажный коттедж коробками. А после его смерти в них обнаружили не мусор, а мечту коллекционеров: старинные комиксы, марки, открытки с автографами знаменитостей.

Люди, подверженные силлогомании (синдром Плюшкина), считают свое поведение нормальным даже при крайней степени заболевания.

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