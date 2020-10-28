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Невролог перечислил простые способы предотвратить инсульт
Фото: pixabay.com

Невролог перечислил простые способы предотвратить инсульт

Юлия Захарова

Здоровье

Инсульту могут быть подвержены не только пожилые люди, но и молодежь, основными причинами заболевания становятся стрессы и малоподвижный образ жизни. Об этом рассказал ученый-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович.

Он пояснил, что частыми признаками инсульта становятся шум в ушах, рябь перед глазами, нарушения речи и памяти, онемение конечностей, угла рта. При наличии таких симптомов следует обращаться к врачу. Однако лучше всего соблюдать простые требования для предотвращения заболевания.

По словам Шахновича, инсульт возникает из-за неправильной работы сердца и нарушения функционирования сосудов. В результате в мозге наблюдается дефицит кислорода, что приводит к распаду клеток органа и его атрофии. Предотвратить это можно благодаря активному образу жизни.

При этом врач настаивает, чтобы люди не ограничивались несколькими часами тренировок в спортивном зале раз в неделю. Он заявил, что ежедневно необходимо преодолевать дистанцию как минимум в два километра. Также важно соблюдать питьевой режим и выпивать не менее полутора литров воды.

— Даже если вы много ходите, но при этом не пьете достаточно воды, вы делаете свои сосуды более жесткими, они теряют эластичность. Это и есть причина, из-за которой потом развиваются сердечно-сосудистая недостаточность, инсульты и инфаркты, — отметил Шахнович.

Он добавил, что для здоровья необходимо принимать пищу трижды в день, однако многие россияне не следят за режимом питания. Они часто злоупотребляют перекусами на работе, а основной прием пищи отодвигают на поздний вечер. Это провоцирует отложение холестерина и жиров на стенках сосудов и их закупоривание, сообщает ФАН.

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