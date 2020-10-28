Врач назвала витамины, которые помогут не заболеть зимой

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Стоит уделить внимание продуктам с высоким содержанием витамина D, который зимой необходим организму из-за нехватки солнечного света. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Она отметила, что второй по значимости — витамин C. Он поддерживает работу иммунной системы, а также полезен при профилактике ОРВИ.

Специалист посоветовала россиянам разумно относиться к употреблению витаминов. По ее словам, гипервитаминоз может стать причиной трудноизлечимой интоксикации организма. Чтобы выяснить необходимую индивидуальную норму, стоит обратиться к врачу.

— Чрезмерное содержание определенного витамина в организме может вызвать интоксикацию — желая принести пользу, мы нанесем своему организму вред, — цитирует врача телеканал «Звезда».

Эксперт уточнила, что лучше отдать предпочтение пище с высоким содержанием витаминов, чем употреблять препараты в неразумных количествах.

Ранее врач-отоларинголог дал ряд рекомендаций, как защититься от вирусных инфекций с наступлением осени, когда возрастает риск заболевания ОРВИ и гриппом. Эксперт указал, что вирусы активнее разрушаются, если человек потребляет много жидкости: возбудители заболеваний не выдерживают гидравлического удара. Пить можно не только воду, но и любые виды чая.

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