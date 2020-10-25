Названы продукты, которые улучшают работу мозга

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Специалисты назвали продукты, которые улучшают работу мозга. Первое место среди них занимает морская рыба, пишет Replyua.net.

Она содержит в себе жирные кислоты, необходимые человеку. Омега-3 уменьшает риск развития инсульта и болезни Альцгеймера. Как утверждают эксперты, морскую рыбу стоит употреблять пожилым людям, чтобы улучшить память.

Вторую и третью позиции занимают авокадо и горький шоколад. Эти продукты поддерживают мозговое кровообращение и защищают организм от заболеваний сердца и сосудов.

Также работе мозга помогает черника, которая также предотвращает развитие болезни Альцгеймера.

Орехи, богатые витамином Е, защищают когнитивные функции мозга. Врачи советуют съедать ежедневно небольшую горстку любых орехов.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты можно есть перед сном. Она отметила, что полезным перекусом может стать горстка орехов либо тыквенные семечки, также допустима кружка йогурта или несколько киви.

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