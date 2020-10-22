Врач рассказала, что есть мороженое при ангине полезно

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Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, что есть мороженое при ангине не только не вредно, но и полезно, сообщает NEWS.ru.

Специалист пояснила, что мороженое помогает снизить воспаление и обезболить пораженный участок в горле, небольшое количество подтаявшего лакомства можно давать даже детям — оно не только поднимет им настроение, но и ослабит боль в горле.

Она отметила, что заболевания дыхательных путей возникают не из-за влияния холода, а в результате воздействия болезнетворных бактерий.

— Недобросовестные продавцы размораживают и замораживают мороженое по нескольку раз. Это приводит к образованию в продукте патогенной флоры. Она и вызывает воспаление в горле, — добавила врач.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что лечить больное горло морской водой не всегда полезно. По его словам, лучше всего приобрести готовые растворы на ее основе, а также пользоваться антисептиком на водной основе, передает сайт argumenti.ru.

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