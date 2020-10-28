Врач объяснил, почему самолечение от COVID-19 приводит к тяжелым последствиям

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Коронавирус уже «приелся» многим москвичам настолько, что они бесстрашно снимают маски в транспорте, а некоторые даже отрицают смертельную опасность вируса. В это же время врачи ежедневно борются за жизни тяжелых пациентов.

О том, как происходит эта борьба, нам рассказал заведующий отделением реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Денис Косолапов.

Так называемую вторую волну коронавируса удается держать под контролем. Тем не менее каждые сутки в Москве выявляют массу новых случаев заражения. В реанимационные отделения поступают тяжелые пациенты, за жизни которых сражаются московские медики.

Денис Косолапов помнит, что впервые в «красную зону» он вошел 5 апреля этого года.

— С этого дня мы начали готовить отделение, и уже утром следующего дня принимали первых пациентов, — говорит заведующий отделением. — Как такового, волнения в первое время не было. И мы не совсем понимали, как работать в таком костюме.

Уже весной медикам стало понятно, что работа в защитном костюме — это серьезное испытание. В нем настолько жарко, что после окончания смены приходилось пить много воды, чтобы возместить потерю жидкости. И, как назло, лето выдалось достаточно жаркое. Это время было самым тяжелым. Зато костюм обеспечивает необходимый уровень безопасности.

— Мы были хорошо оснащены в плане защиты. Главное — надеть на себя все правильно, выполнить простые требования — и тогда никакого страха перед инфекцией не будет, — объясняет он.

Существует строгий порядок прохода в «красную зону», который все должны безукоризненно соблюдать.

Денис Косолапов идет в раздевалку в повседневной рабочей одежде, там надевает операционную робу, после чего облачается в защитный костюм и через пропускной шлюз попадает в отделение. Пациентов, поступивших в институт на ранней стадии заболевания, здесь немного.

— В целом симптомы у всех одинаковые. Среднестатистический пациент — это человек пожилого возраста с сопутствующими патологиями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, избыточная масса тела, — рассказывает Денис Косолапов.

Полагаясь на «русский авось», многие люди запускают болезнь, думая, что «само пройдет». Самое печальное, когда человека можно было бы спасти, но он предпочел заниматься самолечением.

— Многие почему-то считают, что у них больше шансов вылечиться дома. В итоге в лечебное учреждение они поступают уже в тяжелом состоянии. К сожалению, это тоже среднестатистический пациент, — говорит Косолапов.

Удушье — одно из самых страшных чувств, которое может испытать человек. Страшно даже представить себе, что хочешь вздохнуть, но не можешь. Именно невозможность дышать является самым тяжелым симптомом коронавируса.

— Человек просто задыхается, ему не хватает воздуха. При этом он все время остается в сознании, понимает, что с ним происходит, — рассказывает Денис Косолапов.

По возможности врачи стараются избегать подключения пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Если состояние не тяжелое и больной выполняет все указания, крайние меры могут и не понадобиться.

— Основные требования — больной должен лежать на животе и дышать кислородом. При необходимости ему подключают аппарат, который через маску под давлением подает кислород, тем самым расправляя легкие, — объясняет Косолапов.

Чтобы вернуться из «красной зоны», врачам необходимо пройти дезинфекцию. Сначала снять очки и перчатки в одной комнате, костюм и остальную одежду — в другой, принять душ и переодеться в повседневную форму. Система сложная, но Денис Косолапов уверяет, что привыкаешь к ней достаточно быстро.

На вопрос о том, думал ли он когда-нибудь, что придется бороться со смертельно опасной эпидемией, Денис Косолапов отвечает без пафоса.

— Я выбрал специальность, которая подразумевает работу на передовой. Не важно, пандемия это или повседневная работа, которая по сути своей ничем не отличается от того, что происходит сейчас. У нас ненормированный рабочий день, мы так же работаем в выходные, — объясняет он.

Семья Дениса Косолапова с пониманием относится к тому, что ему приходится много работать и что каждый день он рискует жизнью.

— Семья для меня — источник постоянной поддержки, — говорит врач.

КСТАТИ

Команде врачей НИИ имени Склифосовского удалось спасти 70-летнего пациента со 100-процентным коронавирусным поражением легких.

Пациент отправился домой здоровым после 163 дней лечения, 100 суток на инвазивной искусственной вентиляции легких, нескольких септических шоков, а также 27 сеансов заместительной почечной терапии.

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