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Врач объяснила, что показывает тест на антитела к COVID-19
Фото: Евгений Самарин, Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Врач объяснила, что показывает тест на антитела к COVID-19

Алексей Хорошилов

Здоровье

Со стартом массового тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции у людей возникли вопросы по поводу интерпретации их результатов. Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова рассказала «Вечерке», что показывает тест.

Прежде всего Елена Белова объяснила, что обозначают аббревиатуры IgM и IgG.

— Иммуноглобулины (Ig) «M» и «G» — это антитела ранней и поздней фазы соответственно. Иммуноглобулины «М» в среднем начинают вырабатываться в конце первой недели болезни. Они указывают на то, что человек столкнулся с инфекцией и в данный момент болеет, — рассказала врач-инфекционист.

При этом заболевание может проходить в разной форме, в некоторых случаях — без симптомов. Так что даже если человек чувствует себя хорошо, а тест показал наличие IgM, значит, он болен.

Иммуноглобулины «G» — это так называемые антитела «памяти», которые начинают вырабатываться после второй недели болезни. С их помощью организм сообщает, что столкнулся с вирусом и понял, как с ним бороться.

Вполне возможно, что результаты теста покажут наличие обоих видов антител — к примеру, если человек пройдет тестирование в период между второй и третьей неделями заболевания.

— Это говорит о том, что человек заболел не сегодня, что он уже болеет более полутора недель и у него начинают вырабатываться антитела «памяти», — отметила Елена Белова.

Еще одна аббревиатура, вызывающая вопросы у сдавших тест, — КП. Расшифровывается она как «коэффициент позитивности». Это математически расчетная величина, важная только для специалистов и тесно связанная с понятием «референсные значения» (РЗ). Их указывают на бланке, и они могут быть разными — в зависимости от используемой тест-системы. К примеру, там могут быть цифры от 1 до 10 — так обозначают диапазон нормы.

— Если значение антител попадает в диапазон РЗ, значит, антител нет. Например, если показатели IgM и IgG меньше единицы, значит, антител нет. И это нормально, ведь коронавирус — новая инфекция, — говорит Елена Белова.

Нет смысла делать тест в первый же день появления симптомов болезни — антитела банально еще не успели выработаться. В первую неделю даже антител класса «М» может быть недостаточно для того, чтобы их определила тест-система. Поэтому в самом начале болезни врачи ориентируются на клиническую картину заболевания, результаты ПЦР-теста и при сложных случаях — на результаты компьютерной томографии.

КСТАТИ

В конце ноября — начале декабря в столице начнут массово делать прививки от COVID-19. Производители готовятся к ее промышленному производству. Клинические исследования вакцины стартовали 7 сентября. В Москве от коронавируса привились уже более 20 тысяч человек.

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