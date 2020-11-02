Вакцинолог допустил рост числа случаев коронавируса до 22 тысяч в сутки в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России максимальное число заразившихся может достигать 22 тысяч в день, полагает инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, пик заболеваемости COVID-19 наступит не раньше, чем через месяц. До этого момента количество выявляемых случаев «ковида» будет расти.

— Рост скорее всего будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки. По России пик ожидается не раньше, чем через месяц, в Москве — через неделю, — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.

Медик призвал к соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, антисептиков и т.д.).

По данным на 2 ноября, в России за сутки коронавирус нашли у 18 257 человек. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 655 038 случаев коронавируса нового типа. При этом 1 236 033 пациента переболели и выздоровели, 28 473 — скончались.

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