На глазах у коллектива: как сделать самомассаж при работе за компьютером

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В отличие от своих далеких предков современный человек в большинстве своем ведет сидячий образ жизни, который, естественно, не может не отразиться на его здоровье. По статистике, каждый второй имеет те или иные проблемы с позвоночником. При этом за компьютером каждый из нас проводит от 6–10 часов в день, что является достаточно серьезной нагрузкой для проблемной спины. С болью в спине, поясничном и шейном отделах позвоночника за свою офисную жизнь сталкиваются, пожалуй, все.

Как рассказал массажист Владимир Яременко, главное правило при работе за компьютером — это делать регулярные перерывы. Если сидеть, не меняя своего положения в районе одного часа, повышается риск затекания мышц, так как нарушается кровоснабжение в околопозвоночных тканях. Именно эти два фактора и являются причиной болей, возникающих во время работы за компьютером.

Чтобы избежать болей и затекания мышц, необходимо каждые 15 минут менять положение тела: расправлять плечи, делать гимнастику для шеи, шевелить пальцами ног. Каждый час необходимо вставать со своего рабочего места и делать небольшую производственную зарядку: перекатываться с пяток на носки, ходить по офису, приседать с прямой спиной, разводить руки в стороны, делать обычные наклоны.

Помимо гимнастики можно также заняться самомассажем на глазах у трудового коллектива. Не пугайтесь, ничего страшного и тем более вызывающего вам делать не придется. Для самомассажа вам необходимо приобрести мячики: пару теннисных, мячик-ежик (он продается в ортопедических салонах или спортивных магазинах) и детский попрыгунчик.

Зачем нужен мячик? Во-первых, техника самомассажа только кажется простой, при этом далеко не все могут качественно сделать себе массаж. Подручные средства упрощают эту задачу и помогают сделать процедуру действительно эффективной. Во-вторых, при помощи мячиков можно делать массаж стоп. Как это ни странно, на стопы точно так же, как и на позвоночник, в рабочее время оказывается огромная нагрузка. Если вы работаете в офисе, то наверняка сталкивались с отеками ног в конце рабочего дня. Это еще одно доказательство того, что наше постоянное сидение приводит к нарушению кровообращения и оказывает негативное воздействие на стопы. К тому же известно что на стопах человека находятся биологически активные зоны, которые отвечают за все внутренние органы и зоны-триггеры.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Человеческий организм устроен удивительным образом. У вас может болеть рука, вы можете ощущать скованность в локтевом суставе или может происходить онемение одного пальца, однако проблема будет не с рукой и не с пальцем, а с определенным отделом позвоночника. И сколько бы вы не массировали и не лечили свою руку или палец, пока не доберетесь до зоны-триггера, вас будет мучить боль и дискомфорт.

Как это ни странно, именно на стопах расположено огромное количество триггеров, поэтому самомассаж стоп очень правильная и не особо затратная процедура, особенно когда у вас есть подручные средства.

И еще один факт в пользу самомассажа стоп при помощи мячиков — никто не посмотрит косо, если вы на своем рабочем месте займетесь чем-то не менее полезным, чем ваши непосредственные обязанности. Тем более, время проведения массажа от 5–15 минут максимум — по вашему усмотрению.

Теннисные мячи. Массажер из двух достаточно твердых теннисных мячиков можно создать при помощи самого обычного носка. Такой массажер подходит как для массажа стоп, так и для массажа спины, но уже в домашних условиях. Мячики нужно расположить поперек стопы. И очень медленно, прорабатывая каждую зону, катать их всей поверхностью стопы — от пятки до пальцев. При этом старайтесь оказывать на мячики максимальное давление. Если в процессе массажа вы столкнулись с какой-то болевой точкой в области стопы, то задержитесь в этом месте и уделите ему больше внимания. Это и есть триггерная зона, которую нужно массировать до того момента, пока боль не уйдет. Бояться боли не нужно — данный вид массажа не представляет никакой угрозы здоровью.

Мячик с иголками. Мячик-ежик необходимо выбирать по тому же принципу, что и теннисные: чем тверже, тем он больше подходит для массажа стоп. Катать мячик с иголками нужно всей поверхностью стопы, тщательно прорабатывая все без исключения зоны, оказывая на них давление. Такой мячик прекрасно стимулирует местное кровообращение, его очень удобно держать в офисной тумбочке. Он не занимает много места, и пока вы делаете массаж стоп, успеете сделать и что-то важное по работе.

Мячик-попрыгунчик подходит для более глубокой проработки свода стоп. Катать этот мячик не нужно! Необходимо просто надавливать стопой в области свода на попрыгунчик и не пугаться тех ощущений, которые периодически у вас будут появляться от этой процедуры. Они могут быть неприятными и даже болезненными.

Остается только добавить, что регулярный самомассаж стоп при помощи разного вида мячиков может качественно улучшить общее самочувствие, избавить от мышечных зажимов и болей в области позвоночника, избавить от отеков, сделать походку более легкой и летящей. Поэтому не ленитесь и обзаводитесь мячиками для массажа стоп.

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