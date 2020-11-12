Эксперт по йоге раскрыла секрет успешного начала дня

Фото: Из архива Нины Коломийцевой

Нина Коломийцева, сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги (Yoga Alliance), основатель «Культурной организации 108» рассказала «Вечерней Москве» о ритуалах, которые помогут начать свое утро правильно.

Почему важно содержать тело и личное пространство в чистоте?

Проснувшись, первым делом вы должны заняться тем, чтобы очистить пространство, в котором будете практиковать, и организм от накопленных за ночь продуктов жизнедеятельности. Это касается не только вашего кишечника и ротовой полости, хотя эти элементы одни из самых важных.

Это касается и всего помещения, где вы спали, в целом. Убрать из пространства негативные, токсичные мысли, от которых организм очищался всю ночь, неприятные эмоции, которые вы могли ощущать в процессе очистки. Это тонкие материи, и для их ликвидации достаточно сбрызнуть чистой водой постель сразу после того, как вы ее застлали. Вода имеет свойство очищать и смывать практически все, что находится на уровне энергетического и физического тела.

После этого займитесь собственным телом. Прополощите рот маслом 5–7 минут. Почистите зубы. Сделайте практику Наули. Затем выпейте пару стаканов теплой воды, чтобы запустить ЖКТ и помочь процессу очищения кишечника.

Полоскание рта маслом — ритуал «Кавала Граха»

Практиковать полоскание рта маслом начали очень давно в Индии. Это аюрведическая практика, которую стали применять, чтобы избавиться от токсинов. Полоскание рта маслом помогает «вытянуть» вещества, скопившиеся за ночь на языке, щеках и на стенках ротовой полости. Традиционно использовали кунжутное масло, которое имеет согревающие свойства, но можно использовать и кокосовое –– охлаждающее. Тем более что кокосовое имеет приятный аромат, а его «бонусное» свойство –– отбеливание зубов. Для полоскания подходит любое растительное масло холодного отжима, но лучше все же пользоваться традиционным кунжутным или кокосовым.

Если у вас есть специфические проблемы, с которыми вы хотите справиться с помощью этой процедуры, можно добавить пару капель эфирного масла. Для этого хорошо подойдут масла лимона, апельсина, мяты. Они обладают мягкими противовоспалительными и антисептическими свойствами и приятным ароматом. Если вы простудились, то в качестве дополнения можно использовать эфирное масло гвоздики. Оно хорошо убивает болезнетворные бактерии.

Что же происходит во время полоскания рта маслом натощак и почему эта процедура так важна для ежедневного утреннего выполнения?

Наш организм — это очень умная и самовосстанавливающаяся система. Всю ночь он очищается, «выбрасывая» вещества, которые засоряют его, через все доступные каналы. Таким образом, утром все слизистые оболочки покрыты налетом, состоящим из выброшенных организмом бактерий, не переработанных частиц и микроорганизмов, которые не играют положительной роли для нашего тела.

Для того чтобы эти микрочастицы не впитались повторно, когда организм завершит процедуру очищения и приступит к впитыванию веществ извне, их нужно удалить. Делать это лучше всего в промежутке между 6 и 7 часами утра. Это время «перезапуска системы».

Итак, большинство бактерий (известных науке) имеют липидную структуру оболочки. И все мы учили в школе, что жиры растворяются только жирами. Поэтому, чтобы растворить оболочки бактерий и «собрать» их с поверхности слизистой, нужно использовать жир — в нашем случае растительное масло. Когда вы болтаете масло во рту, весь «мусор» растворяется в жирной среде, и его можно с легкостью выплюнуть после процедуры. К слову, масло после полоскания НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ глотать. Так вы только ухудшите состояние организма. Его нужно выплюнуть в мусорное ведро, чтобы со временем не забились трубы в раковине.

Как правильно полоскать рот маслом?

Набрать немного масла в ложку (сразу после пробуждения, до того как чистить зубы и пить воду). Половинки чайной ложки достаточно, потому что в процессе полоскания масло смешается со слюной и его станет больше. Поболтать масло во рту в течении 7–15 минут. Сплюнуть масло, хорошо прополоскать рот водой и после этого почистить зубы.

Практика Наули

После полоскания рта маслом можно приступать к практике Наули. В переводе с хинди «наули» означает «качающаяся лодка». Эта практика хороша буквально для всех систем организма, и ее выполнение не требует никаких вспомогательных инструментов. Самое главное –– помнить об основных принципах выполнения и следовать им.

Во-первых, эта практика выполняется строго натощак. Перед ней не стоит пить даже воду, так как это может вызвать неприятные ощущения и сделать практику совершенно бесполезной. Это должен быть один из первых ритуалов вашего утра наравне с ранним пробуждением, полосканием рта маслом, чисткой зубов.

Наули стимулирует пищеварение, налаживает работу эндокринной системы и способствует общему оздоровлению организма.

Омовение

После этих процедур обязательно следует омовение всего тела прохладной водой, включая голову и шею (если вы не хотите намочить волосы, воспользуйтесь шапочкой для душа). Это важный момент, так как многие думают, что если они не будут обливать голову, то омовение будет иметь тот же положительный эффект. Это ошибочно. Если вы не будете обливать голову и шею, есть вероятность, что вы заболеете или навредите организму.

Вода обладает уникальным свойством очищения. Она смывает буквально все и обнуляет. Перед практикой это особенно важно, ведь как наше тело очищается от токсинов, так и наша энергосистема освобождается от всего массива энергетической информации, которая поступила к нам за прошедший день. Совершая этот ритуал, человек дает своему тонкому телу возможность плавно влиться в энергетические потоки Вселенной. Эта процедура полезна для закаливания организма и укрепления иммунитета. Благодаря омовению прохладной водой человек тренирует организм, делая его более крепким и выносливым.

Проведите практику омовения прохладной водой и, когда будете наполнены энергией и жизненной силой, можете начинать практику йоги. Я хочу обратить ваше внимание на то, что КАЖДЫЙ их этих ритуалов имеет свое огромное значение для комплексного и полноценного очищения. Нельзя пропускать их и выполнять несистематически.

Надеюсь, теперь у вас будет отличная мотивация для того, чтобы взять себе за правило проводить утренние ритуалы. И теперь у вас точно есть понимание, для чего они и какую пользу приносят вашему организму.