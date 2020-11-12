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Врач рассказала, нужно ли носить маску и перчатки зимой
Студентка Анастасия Федотова соблюдает масочно-перчаточный режим даже в холодное время года / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Врач рассказала, нужно ли носить маску и перчатки зимой

Марьяна Шевцова

Здоровье

В четверг, 12 ноября, главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала «Вечерней Москве», нужно ли носить маску и перчатки в зимнее время года.

По словам специалиста, несмотря на похолодание, маску и перчатки необходимо продолжать носить.

— Это простые средства защиты, которыми может пользоваться любой человек, — сказала она.

При этом Наталья Шиндряева отметила, что в зимнее время года риск заразиться новой коронавирусной инфекцией не снижается. Ходить без маски и перчаток так же опасно, как и летом.

Главврач добавила, что носить маску обязательно в помещениях и в местах большого скопления людей, таких как транспорт, торговые центры.

— Если же вы идете по пустой улице, где навстречу вам нет плотного потока людей, маску можно снять, — добавила Шиндряева. — Но, например, находясь на уличном рынке, средства защиты должны быть на вас обязательно.

Она напомнила, что люди не всегда могут знать, что болеют, поскольку коронавирусная инфекция нередко протекает бессимптомно.

— Именно поэтому рекомендуется носить маску и перчатки всем жителям, чтобы замедлить распространение вируса, — подчеркнула главврач. Холодное время года в Москве сопровождается дождем и снегом, и маска может просто промокнуть. В этом случае, пояснила Шиндряева, ее нужно сразу же заменить на новую, потому что свою эффективность мокрая маска теряет.

— Напомню, что максимально маску можно использовать в течение 2–3 часов. После этого нужно надеть новую, — уточнила она. — Человек дышит, говорит, выделяя слюну, также с внешней стороны бактерии и вирусы попадают на нее.

Что касается перчаток, то эффективнее всего использовать одноразовые. Если же человеку в них холодно, то тканевые перчатки можно использовать на улице.

— А при входе в помещение, в транспорт необходимо менять перчатки, которые служат для тепла, на одноразовые, которые вас защитят, — говорит медик.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы:

— Несмотря на то что в холодное время года врачи рекомендуют в своем гардеробе использовать шарф или платок, эти предметы одежды не могут послужить заменой медицинской маски. Шарф поможет сохранить шею в тепле, но не сможет защитить от вирусов. Причем шарф не только не задержит вирусы, но и при длительном использовании может создать благоприятную среду для их размножения.

Читайте также: Минздрав разрешил привлекать студентов-медиков к заборам тестов на COVID

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