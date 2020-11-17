Врачи назвали места, где трудно заразиться коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

В Москве принимаются дополнительные меры по ограничению контактов между людьми. Граждан переводят на удаленку, в ресторанах и барах введены QR-коды, заведения работают строго до 23:00. Кинотеатры, театры и концертные залы должны быть заполнены не более чем на 25 процентов.

Несмотря на осеннюю погоду, всем хочется выйти в общество, погулять и как-то провести свой досуг. Какие места, помимо собственной квартиры, наиболее безопасны для времяпровождения, «Вечерняя Москва» узнала у врачей.

Врач-нарколог Алексей Казанцев полагает, что пространства должны быть хорошо проветриваемыми.

— Наиболее безопасно на открытых, проветриваемых пространствах, — сказал он.

К таким местам он относит парки, леса, неузкие дороги и проспекты.

А что насчет закрытых пространств? Врач-рефлексотерапевт Машаллах Мехтиев полагает, что если не соблюдены меры предосторожности, то любое помещение может нести опасность.

— Тут главное в том, что вирус передается воздушно-капельным путем. То есть мы его вдыхаем, а в последующем начинается развитие инфекции. Поэтому виды и размеры помещений не имеют значения, если люди не соблюдают мер предосторожности. Любое место опасно без масок, — отметил он.

Мехтиев обратил внимание на то, что уровень опасности определяется количеством и потоком людей. Кроме воздушно-капельного пути, есть еще риск занести инфекцию через слизистые и открытые раны и царапины, предупредил он.

Читайте также: «Более заразный»: доктор Мясников оценил мутацию коронавируса в Сибири