Врач рассказала о побочных эффектах вакцины от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцинация — самый эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями, считает заведующая научно-клиническим отделом МГЦ СПИД, заместитель главного инфекциониста Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова. Кстати, борьба с инфекционными болезнями — это одно из ключевых направлений проекта бюджета Москвы на 2021 год.

— Елена Валерьевна, вакцина от коронавируса безопасна?

— Вакцина от коронавируса не содержит живого вируса. Вакцинацию проводят, чтобы в организме выработались антитела для последующей защиты на случай, если человек встретится с коронавирусом. Сейчас, когда еще проходят пострегистрационные исследования, нужно сказать, что человека, который будет прививаться в рамках исследования, обязательно обследуют перед вакциной, определяют показания и противопоказания. Так, если человек переболел коронавирусом, его не нужно прививать, у него еще есть защитный титр антител.

А вот тех, кто не болел, обследуют, проведут дополнительные анализы, соберут анамнез. Только после этого делают прививку. Вакцинация двухэтапная. Все время пациента постоянно обследуют, пока он участвует в клиническом исследовании, уточняют, как он себя чувствует.

— Есть ли у вакцины побочные эффекты?

— Нежелательные явления такие же стандартные, как и после любой другой прививки. Небольшое повышение температуры или в день вакцинации, или на следующий день, умеренная мышечная слабость, может быть головная боль. После инъекции место, куда укололи, может немного болеть. На данном этапе нет ни одного случая серьезных осложнений.

— Кому следует в первую очередь прививаться?

— Это лица из группы риска, те, у кого больше шансов заразиться, и те, у кого высокая вероятность более тяжелого течения заболевания.

— Как обезопасить себя до того, как сделал прививку?

— Это стандартные рекомендации, которые мы озвучиваем с марта этого года. Избегать массового скопления людей, не посещать общественные места без необходимости, соблюдать социальную дистанцию. Носить маски, регулярно их менять. Носить перчатки, теплее одеваться, чтобы не было переохлаждения. Самое главное — не заниматься самолечением.

СПРАВКА

Вакцинация или прививка — это введение ослабленного либо неживого вируса в организм человека, чтобы простимулировать его иммунную систему. Таким образом у человека повышается защита от возможного последующего заражения. На данный момент это самая эффективная защита от вирусных инфекций.

Читайте также: В России начались пострегистрационные испытания вакцины центра «Вектор»