«Это может серьезно встряхнуть человечество»: врач рассказал о проблеме опаснее коронавируса

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Наибольшую опасность для человечества представляют не новые вирусы, а антибиотикорезистентность, которая может сделать смертельными привычные болезни, которые мы уже научились лечить. Такое заявление в разговоре с «Вечерней Москвой» сделал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Американский предприниматель Билл Гейтс посчитал, что если человечеству повезет, то следующую пандемию стоит ждать через 20 лет, в противном случае она может поразить мир уже через три года.

— Если исключить конспирологические моменты, то возникает большой вопрос об экспертности Билла Гейтса. Почему у нас вообще айтишники придумывают историю? — задался вопросом Кондрахин. — Некоторое время назад произвели подсчет и выяснили, что различные вирусные проблемы у человечества возникают с шагом в сто лет: грипп, чума, оспа. Конечно, ссылаться на это нельзя, потому что подсчет довольно грубый, но все же такой статистикой мы располагаем. С другой стороны, необходимо понимать, что любая вирусная инфекция — вызов для человечества, ее крайне сложно контролировать. При этом любой вирус занимает нишу того, который уже ушел. Они как бы меняются местами, то есть, вполне возможно, что после того, как мы возьмем под контроль COVID-19, придет другая болезнь, на которую мы и не обращали внимания.

Быстрое распространение коронавируса — во многом проблема глобализации, слишком легко стали люди перемещаться между континентами, слишком близко и часто общаются друг с другом. Это легко может дать старт новой пандемии:

— Тот же коронавирус одного типа может поменяться на коронавирус другого. Условно, был китайский, станет австралийский. Возможен вариант, когда болезнь проинкубируется на территории одной страны. Население станет восприимчивым к лечению, но стоит одному такому больному приехать в другую страну и заразить местных, это превратится в серьезную пандемию, потому что жители других континентов просто не успели привыкнуть к новому вирусу.

Кандидатами на участие в новой эпидемии, по мнению медика, может стать привычный нам грипп, аденовирусы, среди которых есть ряд смертельно опасных:

— Сейчас мы возьмем контроль над ковидом, поможем иммунитету прививками, и это отлично. С одной стороны. А с другой — мы перестаем обращать внимание на другие болезни, которые остаются серьезными. Ученые вроде как научились с ними бороться. Но из-за того, что иммунитет находится в постоянном тонусе, сил сопротивляться этим привычным вирусам может уже не хватить. То есть для того, чтобы стать причиной новой пандемии, вирусу даже необязательно мутировать. Мы просто можем упустить его из-под контроля из-за перегрузки организма лечением от других болезней.

И здесь кроется другая проблема: люди слишком привыкли и полюбили лечиться антибиотиками. Их применяют медики для лечения ковида, других заболеваний. Многие в период эпидемии стали заниматься самолечением, сметая с полок все доступные препараты даже без симптомов болезни. Все это уже сейчас приводит к тому, что смертельными становятся заболевания, которые человечество уже научилось лечить:

— Речь идет, конечно, об антибиотикорезистентности. Вполне возможно, что появится супербактерия, которой даже необязательно передаваться, просто больные будут умирать от того, что привычные средства уже не работают. Так, к примеру, происходит с бактерией, вызывающей пневмонию. Она убивает пожилых людей, из-за этого даже специально создали вакцину от пневмонии. Устойчивые бактерии есть и у туберкулеза — их практически невозможно вылечить. Есть проблемы и с синегнойной палочкой — это госпитальная проблема, — и с золотистым стафилококком. Это уже сегодняшняя проблема, не завтрашний день. Если антибиотикорезистентность начнется повально, то это может сильно встряхнуть человечество.

Кондрахин заключил, что, вероятнее всего, пандемия, вызванная вирусом, миру в ближайшее время не грозит — подобные случаи слишком редки. Настоящей же проблемой, которая вызывает крайне серьезные опасения, является увлеченность человечества антибиотиками, которая делает многие бактерии невосприимчивыми к лечению.

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