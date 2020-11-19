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Врач рассказал, кому полезно контактировать с коронавирусом
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач рассказал, кому полезно контактировать с коронавирусом

Наталия Белова

Валерий Ливак

Здоровье

Контакт с зараженным COVID-19 человеком может быть полезен тому, кто ранее уже перенес коронавирус. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

— Заболеть человеку не даст иммунитет (приобретенный после болезни — прим. «ВМ»), но на какой-то непродолжительный срок он может стать бессимптомным переносчиком, — сказал врач.

Самому пациенту никакого вреда это не нанесет, отметил Болибок. Напротив, по его словам, повторные контакты будут поддерживать постинфекционный иммунитет.

— Так организм получает сигнал, что вирус все еще присутствует вокруг него, надо продолжать защищаться, — добавил собеседник «ВМ».

Он также обратил внимание на длительное действие иммунитета у большинства переболевших COVID-19. Так, у пациентов китайского Уханя, где в декабре и были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом, иммунитет сохранился до сих пор.

— Сказать, сколько еще он продержится, конечно, сложно. У нас просто нет пациентов для более длительного наблюдения, — заключил Болибок.

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