От апатии до кисты. Врач объяснила, почему не стоит игнорировать насморк

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Носовое дыхание крайне важно для организма. Его нарушения, которые мы порой не замечаем, встречаются как у взрослых, так и у детей. Причин бывает великое множество, и иногда они приводят к самым печальным последствиям. О том, почему важно лечить насморк и как это делать правильно, «Вечерней Москве» рассказала отоларинголог-фониатр Галина Улезько.

Что доставляет дискомфорт и кто страдает больше всех

Как объяснила специалист, главным образом при патологиях носового дыхания страдают головной мозг и сердечно-сосудистая система. У детей, например, это проявляется в виде перевозбуждения, симптомов, связанных с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Кроме того, может увеличиваться нагрузка на сердце, что приводит к учащению сердцебиения.

— Утром из-за проблем с носом возникает головная боль, появляется или апатия, или перевозбуждение. У взрослых неправильное дыхание также проявляется нарушением работы головного мозга, депрессией. Ночное недержание мочи у детей также может быть связано с нарушением дыхания. Также могут быть различные боли в животе из-за нарушений желудочно-кишечного тракта, связанных с проблемами вегетативной нервной системы, потому что начинает неправильно работать вагус, который иннервирует все наши органы от головы до кишечника, — рассказала Улезько.

Из-за проблем с носом, отмечает врач, возникают остановки, репризы дыхания во сне — так называемое апноэ. Во время этого непродолжительного, как правило, явления нарушается кровоснабжение головного мозга и всех важных систем организма. Правда, в определенных ситуациях это может привести к инфаркту миокарда и смерти человека во сне.

Творческие в группе риска

Кроме того, по словам медика, нарушения носового и ротового дыхания сильно влияют на людей, чья профессия связана с необходимостью постоянно говорить, например, на артистов, радио- и телеведущих. Рот обеспечивает всего 50 процентов потребностей организма в кислороде. И если не обращать на проблемы внимания, они могут повлечь серьезные голосовые нарушения.

Сам нос, говорит специалист, состоит из кавернозных телец и вен, и важно, чтобы внутри органа был приток и отток крови. И если есть постоянная венозная недостаточность, то есть отек, возникают нарушения дыхания. Но это не единственная причина их появления.

— Также нарушения носового дыхания возникают при различных эндокринных дисфункциях, заболеваниях щитовидной железы, заболеваниях в верхних отделах головного мозга гипоталамуса и при различных формах аллергии. Видов насморка очень много — от простого воспаления до таких форм, о которых простой обыватель даже не догадается, — прояснила врач.

Как правильно лечить насморк

Для того чтобы нормально преодолеть проблемы с дыханием, врач советует в первую очередь вовремя обращаться к врачу. Не стоит надеяться на сосудосуживающие капли: они через 10 дней вызывают привыкание, а нос все равно не дышит.

Также, по мнению врача, неверно утверждение, что насморк у всех может пройти за семь дней. За этот срок вполне реально получить осложнения. В свою очередь врачи при этом проводят стандартное обследование: изучают кровь, исключают наличие аденоидов и опухолей носоглотки. Кроме того, проверяются возможные нарушения эндокринной системы и венозного оттока из черепа.

— Правильно лечить насморк — найти причину насморка. Только после этого можно назначить хирургическое лечение или лечение медикаментозными препаратами, — заключила специалист.

Кроме того, она отметила, что некоторые лекарства, применяемые при лечении других заболеваний тоже вызывают хронический насморк и здесь важно не переборщить с их использованием. Потому что потом бывает тяжело восстановить организм.

Злокачественные образования и другие патологии

Длительно существующие насморки и неправильное лечение также способствуют образованию и стимулированию роста ретенционной кисты. Формируются эти патологические полости как врожденно, так и в результате неправильного стоматологического вмешательства. Удаляются они хирургическим путем. Здесь важно найти причину их появления, потому что даже после избавления сохраняется риск рецидива, объясняет врач.

Что же касается опухолей, то их, по словам Улезько, хронический насморк не вызывает. Обнаружить же такую патологию возможно только на компьютере, и если сделать это удается вовремя, то никаких серьезных последствий для организма быть не должно.

У детей и младенцев, говорит отоларинголог, патологии нарушения работы носового дыхания часто связаны с употреблением родителями до родов наркотиков. В раннем возрасте дети в таких семьях нередко умирают из-за остановки дыхания во сне.

Никакого самолечения и бассейнов

Специалист также назвала самые частые ошибки при лечении насморка и объяснила, что делать нельзя.

Во-первых, не стоит затягивать с визитом к врачу и заниматься самолечением — оно только усугубляет процесс. Во-вторых, при гнойном насморке нельзя делать тепловые ингаляции, которые фактические не лечат, а усиливают гнойный процесс. Третьей ошибкой является применение гормональных препаратов, оказывающих не только положительное воздействие, но и вызывающих грибковое поражение пазух полости носа.

В-четвертых, при обнаружении аденоидов у детей медик советует не торопиться с хирургическим вмешательством, потому что многие вирусные и хронические заболевания вызывают рост числа паталогически увеличенных глоточных миндалин, вызывающих затруднение дыхания. Здесь также важно найти причину, и, возможно, все обойдется таблетками, мазями.

В-пятых, при проблемах с носом не рекомендует посещать бассейн. Потому что, предупреждает врач, там высок риск подхватить инфекцию.

Для того чтобы дыхание в течение всей жизни было нормальным, эксперт советует увлажнять воздух в квартире и держать спальню прохладной. Взрослым также рекомендуется выполнять дыхательные гимнастики на улице при плюсовой температуре воздуха и не забывать регулярно проветривать квартиру. При отсутствии вентиляции даже у здорового человека могут появиться проблемы с дыханием, и его организм ощутит на себе все последствия кислородного голодания — гипоксии.

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