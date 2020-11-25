Страх будущего стал причиной стресса

Фото: Софья Сандурская/ АГН «Москва»

Внедрение психологов в бригаду врачей может помочь комплексно справляться с пандемией COVID-19. Об этом рассказал президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

Вопросы психологической помощи жителям во время пандемии выходят на передний план.

— Но полученный стресс нельзя воспринимать только с негативной стороны. Часто это естественная реакция организма, которая позволяет нам быть в тонусе, готовым к принятию решений, участию и организации деятельности, — рассказал Юрий Зинченко. — Но другой вопрос, когда стресс достаточно длительный, продолжительный.

По его словам, в такой ситуации уже возможны серьезные последствия, с которыми нужно обратиться к специалисту. Но стресс испытывают не все.

— Пандемия внесла в жизнь ситуацию неопределенности, о которой мы так много говорим. Неопределенность — это то новое, в котором мы еще не привыкли вести себя по каким-то схемам, паттернам и моделям. Естественно, у части населения возникает к этому интерес, а есть те, у кого это вызывает панику и парализует всю его деятельность, — уточнил Зинченко.

Параллельно со стрессом возможны реакции депрессивные, тревожные, параноидные и агрессивные. Их источниками часто становятся и получаемые новости. Не каждая информация будет полезна для организма.

— В интернете много «мусора», в котором человеку сложно разобраться. И как бы ни относились к официальным источникам, они несут ответственность за информацию. Что нельзя сказать о людях в интернете, которые дают свои советы и прогнозы, — прокомментировал слова коллеги заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов.

Самым лучшим подходом в борьбе со стрессом в период пандемии стало бы создание мультидисциплинарной бригады из врача, психолога и психотерапевта для оказания комплексной помощи. Но для работы подойдет не каждый психолог.

— Сейчас мы разрабатываем стандарты, чтобы, помимо документа об образовании, психолог имел сертификат. Он предполагает опыт не менее года супервизии (повышения квалификации. — «ВМ») под руководством опытного психолога, — отметил Юрий Зинченко. — Только после этого и сдачи экзамена специалиста «выпускали» на рынок услуг.

Это поможет избежать роста мошенников и дилетантов.

— Сейчас мы видим сайты, где можно пройти опрос, который обязательно выдает: «Вы срочно нуждаетесь в психологической помощи», и появляются контакты «специалиста» и цены, — добавил он.

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