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«Смертельная доза»: врач рассказал о страшных последствиях самолечения при коронавирусе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Смертельная доза»: врач рассказал о страшных последствиях самолечения при коронавирусе

Камран Гасанов

Здоровье

В период коронавируса у некоторых граждан появлялся соблазн самолечения. Порой доходило до абсурдного, когда люди выпивали смертельную дозу хлоргексидина и других антисептиков, думая, что таким способом они обезопасят себя. Как правильно подойти к лечению столь серьезной инфекции, «Вечерней Москве» объяснил врач-рефлексотерапевт Машаллах Мехтиев.

Бездумный прием лекарств при ковиде в лучшем случае ничего не изменит, а в худшем — может нанести серьезный вред организму, говорит он. Если вы решили использовать антибиотики, то обязательно посоветуйтесь с врачом.

— Прием антибиотиков при таком вирусном заболевании, как COVID-19, может быть назначен врачом только при развитии бактериальной пневмонии либо других клинических показаниях. Но антибиотики не имеют никакого терапевтического эффекта в случае с вирусами. Употреблять «на всякий случай» не стоит еще и потому, что можно навредить микрофлоре кишечника, которая в свою очередь очень тесно связана и с иммунной системой, — сказал Мехтиев.

При частом приеме антибиотиков бактерии становятся резистентными к таким препаратам, что является очень серьезной проблемой в медицине на сегодняшний день.

— Всем известный пенициллин и многие другие антибиотики уже давно перестали действовать по этой причине. Поэтому антибиотики стоит пить только по назначению врача и нужно строго придерживаться курса лечения, — отмечает терапевт.

Если не знать механизма их воздействия на человеческий организм и не учитывать состояние человека перед приемом, то любые лекарства, как и витамины или БАДы, могут навредить, не говоря уже о побочных эффектах, предупреждает Мехтиев.

Нередко люди то ли из экономии денег, то ли по невнимательности пользуются просроченными препаратами. В лучшем случае такие лекарства ни на что не повлияют.

— Некоторые лекарства могут со временем стать токсичными. Или, если это лекарство в жидкой форме, то при потере его стерильности при открытии может сильно возрасти количество бактерий в нем. Но в основном, как показывают исследования, в том числе и исследование FDA*, в течение нескольких лет после истечения срока годности 90 процентов лекарств сохраняют свои свойства при правильном хранении. А в большинстве случаев, потеряв свои свойства, они превращаются в пустышки, — подчеркнул врач.

За последние сутки в Москве выявлено 6511 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в столице достигло 605 724.

*Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.

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