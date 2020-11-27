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Названа основная причина госпитализации больных COVID-19 в столице
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Названа основная причина госпитализации больных COVID-19 в столице

Вероника Кузьминова

Город

Две трети от числа госпитализированных с COVID-19 москвичей занимались самолечением и вовремя не обращались в поликлинику. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Хочу отметить, что мы наблюдаем за всеми, кто госпитализируется с коронавирусной инфекцией, и сейчас уже точно видим, что большинство, а именно две трети из тех, кто госпитализируется, до этого не обращались в поликлинику и занимались самолечением, — цитирует Ракову ТАСС.

Она уточнила, что столичная медицина испытывает огромную нагрузку. Несмотря на это, по словам Раковой, свободными остаются пять тысяч коек для больных коронавирусом.

Заммэра также анонсировала изменения в правилах тестирования. Людей, которые живут вместе с заболевшим коронавирусом, будут дважды проверять на инфекцию, так как они «находятся под особым риском заражения».

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 7918 случаев заражения COVID-19. Общее количество заразившихся в столице выросло до 585 тысяч. Из них 141,5 тысячи — активные больные.

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