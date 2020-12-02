Врач рассказала, какие показатели указывают на серьезность течения COVID-19

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

При коронавирусе необходим контроль крови. Вчера педиатр-инфекционист Анна Горбунова объяснила, какие показатели указывают на серьезность течения болезни.

При бессимптомном или легком течении коронавирусной инфекции организм без потерь и, как правило, без значительных изменений справляется с заболеванием.

— При среднетяжелом и тяжелом течении коронавируса происходит повреждение эндотелия — эпителия сосудов легких и других органов организма, — объясняет Анна Горбунова. — Это приводит к нарушению газообмена в легких, циркуляции и свертываемости крови, а в результате развиваются тромбозы, кровоизлияния и инфаркты в мельчайших сосудах легких и других органов.

Доктор рекомендует регулярно делать анализы крови — общий, клинический, биохимический и на отдельные показатели. Сдавать кровь необходимо натощак. Обратить внимание следует на показатели Д-димера, фибриногена, АЧТВ, протромбинового времени, которые могут указать на изменения в организме из-за вируса. Причина тому — изменения газового состава крови.

— Мощное воспаление приводит к выбросу большого количества веществ, регулирующих противовоспалительный ответ, что в итоге разобщает его же работу, — продолжает Анна Горбунова. — На это укажут С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

При коронавирусе неконтролируемый иммунный ответ приводит к активации клеток — макрофагов, которые поглощают эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и другие клетки. На это, по словам врача, в анализах укажет уменьшение перечисленных клеток крови.

В план обследования пациентов с подозрением на коронавирус включены: контроль температуры, проверка дыхательной недостаточности, клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма, при необходимости — рентген грудной клетки или компьютерная томография органов грудной клетки. Под особым контролем — пожилые люди и беременные.

— Объем диагностики и госпитализация будущих мам зависит от срока и протекания беременности, — объясняет Анна Горбунова. — При среднетяжелом и тяжелом показана госпитализация. Для беременности, даже протекающей нормально, характерно повышение Д-димера, который показывает, есть ли в организме тромбообразование с разрушением кровяных сгустков.

— Обычно этот показатель повышается после 50 лет в связи с накоплением хронических заболеваний, — отмечает Горбунова.

У людей с риском развития инфаркта или инсульта проводится контроль тропонина — его повышение указывает на поражения сердечно-сосудистой системы.

СПРАВКА

Сейчас распространена быстрая диагностика ковида путем применения экспресс-тестов. Они бывают двух видов. Первые обнаруживают антиген в крови или слюне. Эффективны на ранних этапах заболевания. Вторые тесты обнаруживают антитела, которые выработал организм в ответ на вирус. Они полезны при недоступности ПЦР-диагностики. Важно знать, что ПЦР-тесты экспресс-метод не заменяют.

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