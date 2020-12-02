Вирусолог оценил безопасность зарубежных поездок после массовой вакцинации

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости начать в России массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции на предстоящей неделе. По словам главы государства, объем произведенных в стране вакцин скоро достигнет двух миллионов доз, что позволяет начать процедуру незамедлительно. Поможет ли наличие прививки свободно путешествовать россиянам по миру без риска инфицироваться COVID-19 или заразить других людей, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам вирусолога и доктора биологических наук Сергея Нестеренко, для того чтобы делать такие прогнозы, необходимо выяснить, как в принципе действует препарат на организм людей:

— Это абсолютно новое лекарство, изученное не до конца. На кого-то препарат будет действовать положительно, но есть люди, у которых могут быть побочные эффекты. Пока мы полностью не изучим все эти тонкости, однозначно говорить о том, что введение вакцины в организм гарантирует стопроцентную защиту нас и окружающих от SARS-CoV-2, преждевременно.

При этом врач отметил, что рассчитывать на свободное перемещение по миру с полученным от COVID-19 уколом смогут молодые люди и граждане среднего возраста без наличия хронических и сопутствующих заболеваний.

Однако эксперт также отметил, что в мире далеко неоднозначная ситуация, и во многих странах Европы число заболевших продолжает расти:

— Я бы все равно даже с наличием вакцины не рекомендовал пока выезжать за пределы страны и даже своего дома людям старше 65 лет и тем, у кого имеются хронические заболевания. Нет никакой гарантии, что в другой стране вы не заразитесь мутированным вариантом вируса, против которого вакцина будет бессильна.

Врач порекомендовал дождаться полноценного заключения ученых относительно действенности отечественной вакцины, чтобы сделать первые выводы.

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