«Постоянно в стрессе»: сомнолог рассказал, как избавиться от бессонницы

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Хронический стресс, связанный с событиями уходящего года, негативно повлиял на сон многих из нас. Одни люди стали плохо засыпать, вторые жалуются на кошмары. Как нормализовать сон и вернуть бодрость, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали эксперты.

Президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов считает, чтобы повлиять на сон, нужно повлиять на жизнь.

— Чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день. Этот год явно не способствует хорошему сну, мы постоянно находимся в стрессе, все это передается на сновидения. Своеобразный постстрессовый синдром, — считает эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Как оградить себя от тяжелых сновидений

По словам сомнолога, кошмары, которые видят во сне люди, делятся на две категории. Первый — если человеку периодически снятся различные сюжеты. Они являются своеобразным мультимедийным проигрыванием ситуаций, когда мозг пытается найти выход. Если ситуация разрешается, он адаптируется и забывает о случившемся. Вторая категория — навязчивые кошмары. Человек регулярно возвращается к пугающему сновидению и не может принять решение, забыть и адаптироваться. Эта ситуация требует помощи психолога,

Если у человека острый конечный стресс — скандал с начальником, болезнь, то врач может назначить седативные препараты, отмечает специалист.

— Если у человека хронические проблемы со сном, если у него нет выходных, мало денег и проблемы на работе, то снотворное выступит «кредитом», который нужно отдавать с процентами. Это как растянутая во времени наркомания, — поясняет эксперт.

Чтобы избежать проблем со сном и ночными кошмарами, Бузунов советует не усиливать стресс.

— Посмотрели новости 15 минут утром, не надо больше мониторить информацию, не усугубляйте стресс. Посмотрите в окно, погуляйте по возможности. Регулярная физическая нагрузка — лучшее антистрессовое и противотревожное средство. Идите гулять, 10 тысяч шагов сделайте, бегайте. Не тонизируйте себя кофеином, — подчеркивает собеседник.

Врач-психиатр, психотерапевт Владимир Файнзильберг считает, что наши сны — отражение нашего прошлого, а ни в коем случае не будущего. Когда возвращаются видения прошлого, это является следствием постстрессовой реакции.

Файнзильберг работал со свидетелями терактов 11 сентября. По его словам, у людей часто были проблемы со сном и засыпанием, многие видели повторяющиеся кошмары о происшествии.

— Это требует вмешательства психотерапевта или психиатра, чтобы избавиться от постстрессовой ситуации. Как вы прожили день, таков и будет ваш сон. С проблемами стоит идти к специалисту. Потому что прием снотворного не избавляет от кошмаров. Необходимо разобрать психологическую ситуацию и решить проблему, — пояснил психиатр.

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