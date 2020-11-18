Ученые назвали лучшую продолжительность сна для долголетия

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Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане в Соединенных Штатах установили, что продолжительность сна имеет важное значение для защиты от сердечной недостаточности, поэтому она влияет на продолжительность жизни.

Исследователи сообщили, что у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний намного ниже. Лучшей продолжительностью сна для долголетия ученые назвали от семи до восьми часов каждую ночь.

В ходе исследования специалисты наблюдали за 408 802 людьми в возрасте от 37 до 73 лет, при этом у 5221 из них ученые обнаружили сердечную недостаточность. Оказалось, что у них были проблемы со сном: одни страдали от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, третьи мало спали, сообщается в издании Express.

Ранее врач перечислил способы, помогающие быстро заснуть. Для быстрого наступления сна рекомендуется отказаться от телефона, кофе и чая. Такой совет дал врач больницы в Пекине Ши Хуэй.

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