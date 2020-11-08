Врач перечислил способы, помогающие быстро заснуть

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Для быстрого наступления сна рекомендуется отказаться от телефона, кофе и чая. Такой совет дал врач больницы в Пекине Ши Хуэй.

По его словам, для плохого сна могут быть губительными стрессы и быстрый ритм жизни. Для здорового отдыха ночью нужно выработать привычку рано ложиться спать и просыпаться не позже семи утра.

Перед сном не стоит пить чай и кофе. А в последний час рекомендуется отложить телефон. Свет от устройства усложняет синтез мелатонина — гормона, который ответственен за сон.

Лучшими занятиями перед сном, по мнению Хуэй, могут быть упражнения на брюшное дыхание, чтение книг и прием ванны, передает «Хуаньцю Шибао».

Ранее врач-сомнолог Татьяна Сурненкова объяснила, как регулируются два режима жизнедеятельности человека — активной фазы и сна. Она отметила, что для нормальной жизнедеятельности организма взрослому человеку необходимо спать не менее 5–6 часов. Время сна необходимо для поддержания достаточно бодрого состояния в течение дня, оно сохраняет здоровье человека в целом.

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