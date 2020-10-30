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Сомнолог объяснила, сколько необходимо спать подросткам и взрослым
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Сомнолог объяснила, сколько необходимо спать подросткам и взрослым

Оксана Васильева

Здоровье

Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова объяснила, как регулируются два режима жизнедеятельности человека — активной фазы и сна.

— Что касается смены сна и бодрствования, то этот цикл регулируется «центром сна». Это две системы, находящиеся в мозге: активирующая, отвечающая за режим бодрствования, и сомногенная, отвечающая за сон. Работа обеих систем находится под контролем внутренних биологических часов. Благодаря этим внутренним часам, мы знаем, например, сколько сейчас времени, синхронизируем свой ритм жизни со световым днем, — цитирует врача ФАН.

Она отметила, что для нормальной жизнедеятельности организма взрослому человеку необходимо спать не менее 5–6 часов сна, а подросткам не менее 8–10 часов. Время сна необходимо для поддержания достаточно бодрого состояния в течение дня и сохраняет здоровье человека в целом.

Если организм не успеет восстановиться, то у человека начинают появляться симптомы бессонницы – раздражительность, головная боль, снижение настроения, спутанность сознания, с которыми самостоятельно справиться очень сложно.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что последние 100 лет продолжительность сна сократилась до 6 часов, а жители крупных городов порой не могут позволить себе отдохнуть даже столько. Кроме того, все чаще ради сохранения работоспособности невысыпающиеся граждане стимулируют организм при помощи кофеина, что еще больше мешает нормальному отдыху и наносит вред здоровью.

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