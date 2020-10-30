Новый сезон «Спортивных выходных» стартует в Москве 1 ноября

/ Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Второй сезон проекта «Спортивные выходные» стартует в столице с 1 ноября в дистанционном формате. Он реализуется в рамках программы «Здоровая Москва».

В новом сезоне профессиональные спортсмены будут проводить зарядку на YouTube-канале проекта по будням с 07:00. По выходным желающие смогут заняться йогой, пилатесом, зумбой и скандинавской ходьбой с 10:00, 12:00 и 14:00.

Так, например, 1 ноября в 10:00 пройдет мастер-класс по йоге, в 12:00 — круговая тренировка, а в 14:00 — зумба.

Первые 50 участников смогут индивидуально проконсультироваться с тренерами на платформе Zoom. Для этого необходимо выбрать подходящую дату, время, а также тренировку на сайте проекта.

Как отметил заместитель директора центров госуслуг «Мои документы» столицы Александр Гребенкин, жители активно участвовали в первом сезоне «Спортивных выходных».

— В связи с меняющейся эпидемиологической ситуацией и ради безопасности участников совместно с Москомспортом мы приняли решение запустить второй сезон проекта в онлайн-формате на нашем YouTube-канале. Теперь тренировки доступны пользователям в любом месте и с любого устройства, главное — хорошее настроение и стремление к здоровому образу жизни! — цитирует Гребенкина официальный сайт мэра Москвы.

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