Невролог рассказал, как тревожным людям обеспечить себе хороший сон ночью

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Невролог, руководитель медицинской клиники Владислав Елиневский рассказал, как тревожным людям обеспечить себе хороший сон ночью.

Он считает, что такие люди должны соблюдать правила гигиены сна, чтобы процесс засыпания был более легким, а сам сон — глубоким и качественным.

— Не спите днем, если это вам мешает заснуть ночью. Есть определенная суточная потребность во сне, она составляет около семи–девяти часов. Если вы поспите днем, это, скорее всего, укоротит ночной сон. Есть люди, которые испытывают необходимость хотя бы на 20 минут прилечь, но обычно у них нет проблем с ночным сном. Днем желательно в кровати ничего не делать — не лежать, не читать, — цитирует невролога «МИР 24».

Также он рекомендует за 3–4 часа до сна избегать активных физических упражнений, плотного приема пищи и употребления большого количества воды. Следует ложиться и вставать в одно и то же время, а также спать в одном месте и примерно в одинаковой позе.

Ранее ФАН писало, что человек в норме спит 1/3 всей своей жизни. Сомнологи считают, что сон очень важен для нормальной работоспособности и активности. Отсутствие сна приводит к необратимым последствиям и несовместимо с жизнью. Во сне мы восстанавливаем силы и перенастраиваем себя, находим ответы на сложные вопросы.

Источник: mir24.tv

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